La pelea que todos los fanáticos del boxeo estaban esperando se acerca. El próximo sábado 4 de mayo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentará a Jaime Munguía en un duelo que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Así pues, el pugilista mexicano volverá a ponerse los guantes en una fecha especial y sus más fervientes fanáticos estarán atentos para alentarlo. En esta nota conocerás todo lo que debes saber para seguir todos los detalles de este enfrentamiento.

En este cruce, ‘Canelo’ Álvarez pondrá mucho en juego, pues sobre la mesa estarán sus títulos supermedianos, avalados por el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Hay mucha expectativa detrás de este evento, más allá del claro favoritismo que tiene Saúl para superar sin problemas a su rival. ¿Podrá conseguirlo o habrá alguna sorpresa en las casas de apuestas?

‘Canelo’ Álvarez llega a este cruce con Jaime Munguía después de medirse con Jermell Charlo. Si se esperaba que enfrentara al otro Charlo, Jermall, este no se encontraba en condiciones para subirse al ring por no superar a tiempo algunos problemas con su salud mental. Así pues, Jermell hizo todo lo posible por vencer al azteca, pero cayó por decisión unánime el pasado 30 de septiembre del 2023.

En una reciente entrevista con el programa Fight Hub, Munguía reveló detalles de la preparación que viene teniendo durante estas últimas semanas y en qué condiciones llegará para la pelea frente a su compatriota. Más allá de que no llega como favorito, se mostró confiado de dar la sorpresa. “Sí, yo pienso que sí (tengo) más rapidez, más volumen de golpes, muchas cosas. Sí, yo creo que también (tengo más poder), pero tenemos que estar listos arriba del ring para cualquier cosa”, sostuvo.

Las 64 peleas del ‘Canelo’ Álvarez sobre las 43 de Munguía lo colocan como un boxeador de mucha más experiencia, por lo que los especialistas en la materia esperan que Saúl imponga condiciones con mucha facilidad en el T-Mobile Arena. No obstante, Jaime cree todo lo contrario. “Yo creo que también tengo experiencia, tengo 43 peleas profesionales, creo que no voy en ceros. La verdad creo que no, no me preocupa para eso me he preparado fuerte”, agregó.

Álvarez no solo es un buen boxeador cuando toma la iniciativa del combate, sino también cuando le toca contragolpear dependiendo de lo que le plantee su rival. Munguía ha considerado todas esas variables para este sábado 4 de mayo, algo que lo tiene sin cuidado. “Yo creo que eso totalmente va a ser la diferencia, mi volumen de golpes. Pero tengo que tener mucho cuidado con su contragolpe, es un buen peleador y tenemos que estar listos para cualquier cosa arriba del ring”, acotó.

¿A qué hora es la pelea de ‘Canelo’ vs. Munguía?

La velada donde pelearán Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y comenzará al promediar las 6:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:30 p.m., en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 7:30 p.m., en México a la 5:30 p.m., mientras que en España a la 1:30 a.m. del domingo 5 de mayo.

¿En qué canal ver la pelea de ‘Canelo’ vs. Munguía?

El enfrentamiento de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía está pactado para este sábado 4 de mayo y será transmitido a través de las señales abiertas de Televisa y TV Azteca, así como también en la opción de cable por ESPN. En esta ocasión, Amazon Prime decidió adquirir los derechos de la contienda y también la tendrá en su parrilla en su alternativa de streaming.

¿Cuáles serán los combates de la velada boxística?

Saúl ‘Canelo’ Alvarez vs. Jaime Munguía: por los títulos IBF, WBA, WBC y WBO del peso supermediano.

por los títulos IBF, WBA, WBC y WBO del peso supermediano. Mario Barrios vs. Fabián Maidana: por el título interino WBC del peso welter.

por el título interino WBC del peso welter. Brandon Figueroa vs. Jessie Magdaleno: por el título interino WBC del peso mosca.

por el título interino WBC del peso mosca. Eimantas Stanionis vs. Gabriel Maestre: por el título WBA del peso welter.





