¿Piensas perderte este combate histórico? Este sábado 4 de mayo, Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía EN VIVO estarán cara a cara por la unificación de los títulos de la categoría supermedianos. Ambos peleadores mexicanos chocarán para demostrar quién es el mejor de la categoría, pero sin duda alguna quien saldrá con sed de victoria es Jaime Munguía, quien a sus 27 años enfrentará a quien es actualmente el boxeador número 1 en los libra por libra a nivel mundial. Por su parte, el Canelo quiere reafirmarse en dicha posición y demostrar por qué es el mejor del mundo actualmente.

En la previa, Jaime Munguía señaló: “El Canelo es un gran peleador, con mucha experiencia, pero yo también he tenido peleas con grandes nombres y me he preparado para dar una buena pelea el sábado”, añadió el pugilista oriundo de Tijuana. Ante Canelo Álvarez, Munguía tendrá su segunda pelea en la que Freddie Roach, exentrenador de Manny Pacquiao, esté en su esquina, en la primera venció por nocaut técnico a John Ryder en enero pasado. ”Me he acomodado bien con Freddie, es una gran persona y entrenador. Trabajamos cosas en general en el campamento y lo vamos a demostrar el sábado”, añadió Munguía.

“No creo que Canelo me noquee en ocho rounds. Me gusta que venga con esa mentalidad porque es la misma que yo tengo, terminarlo lo más pronto posible”, fueron las palabras finales de Jaime Munguía previo al combate.

La pelea de boxeo entre Canelo Álvarez vs Jaime Munguía se realizara desde las 11 p. m. ET / 8 p. m. PT / 1 a. m. Reino Unido / 10 a. m. AEST el sábado 4 de mayo. (Foto: AFP/Composición)

¿En qué canal ver Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía?

La transmisión de Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía podrás disfrutarla en dos canales de TV abierta: TV Azteca 7 (Box Azteca Deportes) y Canal 5 de Televisa. Además, en Latinoamérica podrán disfrutar toda la acción de este combate por ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver TV Azteca 7 en México?

TV Azteca es uno de los canales de TV abierta más famosos de México y está disponible en cualquier cableoperador en el país. En su mayoría, este es el canal 7 de la señal abierta. Cabe destacar que también puedes verlo a través de su página web o app oficial, pero esta solo está disponible si vives en México.

¿Cómo ver Canal 5 en México?

El Canal 5 está relacionado a Televisa. Esta es una de las señales abiertas más sintonizadas de todo el país y que lo puedes encontrar en tu cableoperador con el número 5. Cabe destacar que también está disponible la transmisión 24/7 en su página web y allí podrás encontrar todo el contenido del Canelo vs. Munguía.

Horario de la pelea del Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía

La pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía está fijada para comenzar alrededor de las 9:00 p.m., hora central de México. Es importante mencionar que podrás seguir las peleas desde las 6:00 p.m. en México, momento en que dará inicio el evento completo. Se anticipa una gran producción para la pelea principal, el enfrentamiento estelar entre Álvarez y Munguía, asegurando un espectáculo impresionante para los aficionados en el T-Mobile Arena.

Cartelera de Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía

Saúl ‘Canelo’ Alvarez vs. Jaime Munguía: por los títulos IBF, WBA, WBC y WBO del peso supermediano.

Mario Barrios vs. Fabián Maidana: por el título interino WBC del peso welter.

Brandon Figueroa vs. Jessie Magdaleno: por el título interino WBC del peso mosca.

Eimantas Stanionis vs. Gabriel Maestre: por el título WBA del peso welter.

