Se acabó la mala racha de los peleadores peruanos. Este sábado 8 de junio, Daniel Marcos venció al norteamericano John Castañeda por decisión unánime y consiguió la primera victoria de un luchador nacional en Ultimate Fighting Championship (UFC) en este 2024. Luego de una ardua batalla, los jueces declararon ganador a nuestro compatriota. Cabe mencionar que, con esta victoria, ‘Soncora’ mejoró su récord a 16-0, con tres triunfos en cuatro combates en el UFC.

El peruano, que tenía en mente volver a dejar en alto el nombre del Perú, inició muy bien el primer episodio. Se mostró mejor en el juego de pie, poniendo contra las cuerdas a su oponente hasta en dos ocasiones. Eso sí, el duelo se mantuvo bastante luchado y finalmente terminó. En el segundo round, ‘Soncora’ volvió a tirar al puso al norteamericano, pero no le alcanzó para ganar la ronda.

En el tercer episodio, Castañeda sacó sus mejores habilidades de lucha y logró conectar a Daniel Marcos; sin embargo, no hubo tiempo para más y sonó el pitazo final. Tras una pequeña espera, se conoció que el peruano se quedó con la victoria por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27). Como era de esperarse, se mostró muy emocionado y no pudo evitar llorar. Además, fue cargado y dio una vuelta así.

Un triunfo muy importante porque permitió acabar con la mala racha de los representantes peruanos en el UFC en este 2024, ya que no habíamos tenido ninguna victoria en las seis presentaciones anteriores, incluida un no contest del propio ‘Soncora’. Afortunadamente esta racha terminó y se espera que sirva de motivación para nuestros compatriotas.

Otro punto a destacar es que Daniel Marcos mejoró su récord y ahora tiene uno de 16-0, con tres triunfos en cuatro combates en el UFC. De esta forma, ‘Soncora’ supera a otros peruanos que en sus cuatro primeras presentaciones, perdieron por lo menos en una oportunidad. Sin duda, un triunfazo y esperamos que sea el inicio de una racha positiva.





¿Qué dijo ‘Soncora’ sobre su pelea que terminó en ‘no contest’?

Con respecto a la pelea que acabó en ‘no contest’, para mí es una victoria, porque yo estuve ganando, la gente lo pudo ver. Mis peleas las analizo muy bien, hice un buen trabajo y siempre me gusta ser mejor en cada pelea. Para mí, eso ya quedó en el pasado, estoy enfocado en lo que haré ahora. Hay cosas que uno no puede controlar, ya ahí uno tiene que tener la paciencia de ser disciplinado y sobre todo tener la mente fría en estas situaciones. No me puedo quedar con lo que pasó atrás, solo me queda seguir entrenando y evolucionando.

‘Soncora’ estaba decidido a vencer a Castañeda

En realidad, yo no estoy mirando el trabajo de nadie. Yo trabajo siempre para el Perú, no puedo cargar el saco de nadie, yo hago mi trabajo y voy a salir a ganar, eso es lo único que puedo decir, a ganar y destruir para levantar la victoria peruana en Estados Unidos.





