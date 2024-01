Los aficionados del boxeo pueden esperar con entusiasmo el próximo enfrentamiento entre Jaime Munguía vs. John Ryder. Esta esperada contienda se llevará a cabo en el Footprint Center de Phoenix, Estados Unidos, prometiendo una noche de emociones intensas este sábado 27 de enero. El combate se iniciará a las 9:00 p.m. hora de México y 10:00 p.m. en Colombia y Perú. La transmisión del evento estará a cargo de Azteca 7 y DAZN. Además, este duelo ofrece la oportunidad a los contendientes de ganarse un lugar para una futura pelea por el título supermediano contra la estrella mexicana, Saúl ‘Canelo’ Álvarez. No te pierdas los detalles de este emocionante encuentro en Depor.

El mexicano Jaime Munguía (27 años), ex campeón mundial super welter, llega tras lograr una impresionante marca invicta con 42 victorias y 33 nocauts. A pesar de sus logros en esa categoría, actualmente está decidido a alcanzar mayores triunfos en la división de peso súper mediano. Sin embargo, antes de lograrlo, se enfrenta al desafío de vencer a un oponente tan talentoso como él.

“Quiero agradecer a todos por estar aquí. Este fue un gran campamento para todos nosotros. Me ayudará a seguir avanzando para lograr mis objetivos. Sé que John Ryder es un peleador duro. Ha perdido y ha ganado peleas cerradas, pero estoy listo. Estoy listo para haz esto el sábado. ¡Y que viva México!”, manifestó Munguía en el cara a cara con Ryder.

Por otro lado, el británico John Ryder (35 años), quien anteriormente ostentó el título interino mundial de peso supermediano, ganó reconocimiento al resistir los 12 asaltos contra Canelo Álvarez en mayo del 2023. Ahora, está ansioso por enfrentar a otro boxeador mexicano, en lo que podría considerarse como una ocasión de revancha.

“Ha sido una pelea que lleva mucho tiempo en proceso y me alegro de que estemos peleando. Siento que la que necesitaba desde el principio. Quiero seguir operando al nivel en el que he estado operando. Esta es la pelea para impulsarme en mi carrera”, expreso Ryder en el careo.

¿En qué canal ver Jaime Munguía vs. John Ryder?

La pelea entre Jaime Munguía vs. John Ryder será transmitido de manera exclusiva en ESPN y STAR Plus, para Sudamérica. En tanto, en México irá por TV Azteca, y en España por DAZN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir minuciosamente el desarrollo del combate en tiempo real a través de la web de Depor.

¿A qué hora pelean Jaime Munguía vs. John Ryder?

La pelea de box entre Jaime Munguía vs. John Ryder está programado para el sábado 27 de enero, a partir de las 10:00 de la noche en horario de Colombia, Perú y Ecuador. En México será a partir de las 9 de la noche, aproximadamente.

Jaime Munguía vs. John Ryder: cartelera completa

Jamie Munguia vs. John Ryder; peso supermedio

Oscar Collazo vs. Reyneris Gutiérrez; peso mínimo

Gabriela Fundora vs. Christina Cruz; peso mosca

Darius Fulghum vs. Alantez Fox; peso supermediano

Alan Picasso Romero vs. Erik Ruiz; peso supergallo





TE PUEDE INTERESAR