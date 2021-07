La pelea más esperada por fin llegó. Meses después de su última derrota, Conor McGregor vuelve a verse con Dustin Poirier, y será este sábado 10 de julio desde las 21:00 horas en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) en el UFC 264. ‘The Notorius’ buscará su revancha luego de perder ante ‘The Diamond’ el pasado 24 de enero del 2021. Aquí te dejaremos todos los links disponibles para que puedas ver en vivo la cartelera completa.

El evento principal de UFC 264 presenta la lucha de la trilogía entre los pesos ligeros Conor McGregor y Dustin Poirier. Ambos hombres se subieron a la báscula y lograron ganar peso, con cada hombre parado en la báscula pesando 156 libras. El evento principal de UFC 264 ya es oficial.

La vuelta al octágono de ‘The Notorius’ en enero de 2021 se esperaba por todo lo alto. Al frente tenía un rival que no le había ocasionado problemas en un lejano 2014, sin embargo con el irlandés fuera de práctica y Poirier en mejor estado físico, quedó el manifiesto el desequilibrio entre ambos.

Una derecha soberbia en el rostro de McGregor acabó con sus ilusiones rápidamente, y dejó serias dudas sobre su regreso al octágono. Ahora, meses después ‘The Notorius’ llega con hambre de venganza y poner fin a esta rivalidad.

¿Qué canales de TV transmiten UFC 264 Conor McGregor vs. Dustin Poirier 3?

Perú: Star Action y ESPN 2

Argentina: Star Action y ESPN 2

Colombia: Star Action y ESPN 2

Chile: Star Action y ESPN

Ecuador: Star Action y ESPN 2

México: Star Action y ESPN Deportes

Estados Unidos: ESPN+ y PPV

España: DAZN

¿Cuál es la cartelera del UFC 264 con McGregor vs. Poirier 3?

Primeras Preliminares

Peso medio: Alen Amedovski vs. Hu Yaozong

Peso mosca: Zhalgas Zhumagulov vs. Jerome Rivera

Peso medio: Omari Akhmedov vs. Brad Tavares

Peso mosca: Jennifer Maia vs. Jessica Eye

Preliminares principales

Peso medio: Dricius du Plessis vs. Trevin Giles

Peso Pluma: Ryan Hall vs. Ilia Topuria

Peso wélter: Niko Price vs. Michel Pereira

Peso wélter: Carlos Condit vs. Max Griffin

Cartelera estelar

Peso gallo: Sean O’Malley vs. Kris Moutinho

Peso gallo femenino: Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Greg Hardy

Peso wélter: Gilbert Burns vs. Stephen Thompson

Peso ligero: Conor McGregor vs. Dustin Poirier

¿A qué hora inicia el evento UFC 264 McGregor vs. Poirier 3?

Perú: 21:00 horas

Argentina: 23:00 horas

México: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Estados Unidos (este): 22:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 19:00 horas

España: 04:00 horas del 11 de julio

¿Qué dijo McGregor previo a la pelea del UFC 264 vs Poirier?

“Joe, en 16 horas, este hombre (Dustin Poirier) va a aprender que si no respetas la bondad de una persona y lo tomas como una debilidad, debes pagar”, dijo Conor McGregor en los pesajes ceremoniales de UFC 264. “Mañana por la noche haré que este hombre pague con su vida y lo digo en serio. Estás muerto en ese octágono mañana por la noche “.

“Me importa una mierda él, para ser honesto”, dijo McGregor a The Mac Life . “Así es como soy, es un cadáver, un cadáver, una cara en blanco que va a hacer que le griten el culo y lo saquen en una camilla...Es tan bueno estar de regreso en Las Vegas, tan bueno estar de regreso en los Estados Unidos de América. Estuve en Cali antes de venir aquí y amo mucho este lugar. Estoy muy emocionado de regresar, impulsar la economía aquí en Las Vegas una vez más, montar un espectáculo para los fanáticos y anotar un KO devastador”.

¿Qué dijo Dustin Poirier previo a la pelea UFC 264 vs McGregor?

“Para mí, viento en popa. Me sentí como si hubiera visto a un tipo que no está seguro de sí mismo, asustado, tratando de exagerarse. Me sentí bien. Sabía que iba a actuar como un loco, pero verlo en persona me hizo sentir bien porque es ese pequeño. No es el tipo que solía ser, lo siento, oa través de mis ojos, de todos modos “, dijo Dustin Poirier a ESPN.

“Siento que tiene que esforzarse para ser ese tipo y yo soy ese tipo. No tengo que hacer eso, lo sé. Si te hubieras acercado lo suficiente, lo habrías visto. Eso es. Solo es eso. Yo sé quién soy. No tengo por qué estar loco. Fue algo así como que lo hizo menos poderoso porque está hablando tonterías sobre mi esposa, ella es mi esposo o algo así. Como, ¿de qué diablos estás hablando? Ni siquiera debería estar hablando de matrimonios con la mierda que está haciendo“, dijo Poirier.

McGregor vs. Poirier: ¿Cómo fueron las primeras dos peleas?

Conor McGregor vs. Dustin Poirier se cruzaron en el octógono por primera vez en septiembre del 2014, con un claro triunfo por nocaut de The Notorious en apenas 106 segundos. Sin embargo, en el segundo asalto, disputado el 24 de enero de este año en Abu Dabi en el marco de UFC 257, The Diamond se tomó revancha y se convirtió en el primer rival en vencer al irlandés por nocaut tras 27 combates, ya que sus otras cuatro peleas fueron por sumisión.