Durante esta pandemia de coronavirus, muchos deportistas han seguido conectados con sus fanáticos por medio de chats y entrevistas en vivo en las redes sociales. Y siguiendo esa línea, Floyd Mayweather Jr se le ocurrió la idea de tener ese tipo de encuentros con el público a través de la plataforma Fanmio.

Sin embargo, la diferencia está en que los fanáticos tendrán que pagar 1200 dólares para tener una sesión de videochat con Mayweather y tres productos suyos de edición limitada firmados. Mediante un video, ‘Money’ animó al público a tener una conversación con él.

“Me encantaría invitarlos a Fanmio, donde pueden conocerme personalmente, en un vídeo uno a uno (...) Esta es tu oportunidad de conocerme, sin importar en qué parte del mundo estés. Puedes preguntarme cualquier cosa, sobre mis 50 peleas, sobre cuál es mi régimen alimenticio, mi mejor pelea, mi mejor nocaut, saber qué hago todos los días desde mi retiro (...)", dijo Floyd Mayweather.

“No puedo esperar para conocerlos a todos, quiero conocer a su familia, sus amigos”, cerró el exboxeador en el video promocional. Su estrategia ha recibido diversas reacciones, pero el diario The Sun dejó a entrever que esta acción obedece a un nuevo problema financiero que tendría.

“Se escucha por ahí que necesito dinero. No lo necesito, pero no me importa generar un poco más. Apple gana millones, cuando esa empresa sigue ganando dinero, no para, sigue ganando más”, respondió Mayweather.

