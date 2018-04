"La revancha tendrá que esperar y estoy decepcionado", fueron las palabras con las que 'Canelo' Álvarez anunció su renuncia a la pelea del 5 de mayo ante Gennady Golovkin , pero eso no significa que esta no se llevará a cabo.



Tom Loeffler, el promotor de Gennady Golovkin, aseguró que la pelea sigue en pie. Su representado tiene en mente pelear contra el mexicano en el 2018 a como dé lugar.



"Gennady está comprometido con darle la revancha. Para eso se ha estado entrenando, pero no se pudo hacer ahora. Esperamos que pueda llevarse a cabo en la quincena de setiembre", señaló a las cámaras de TMZ.



Eso sí, depende de la sanción que reciba 'Canelo' Álvarez. En cualquier escenario, el kazajo está dispuesto a que la pelea se lleve a cabo una vez que concluya con la sanción.



Golovkin espera enfrentar a un rival distinto el 5 de mayo en la T-Mobile Arena, pero no será un evento de la magnitud de lo que hubiera sido la revancha con Álvarez.



“Espero con ansias volver a Las Vegas para mi 20ma defensa del título y encabezar mi primera cartelera del Cinco de Mayo. Es momento de menos drama y más pelea", dijo Golovkin en un comunicado.