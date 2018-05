Gennady Golovkin dedicó varios meses de entrenamientos para enfrentar a Saúl 'Canelo' Álvarez esta noche. Sin embargo, tras la suspensión del mexicano, el kazajo se vio obligado a buscar otro rival; por eso, hoy se enfrentará al armenio Vanes Martirosyan en el StubHub Center a las 10:00 pm (hora peruana) por el canal Space (128 Movistar, 130 Claro, 518 DirecTV).

Golovkin estará en el sur de California, donde se radicó, para cobrar apenas una fracción de la potencial bolsa que iba a ganar al pelear contra 'Canelo'. El kazajo pondrá en defensa sus tres títulos mundiales de peso medio, Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

"Quería estar en actividad y no quería perder la fecha de esta pelear en particular", explicó Golovkin. "No fue mi culpa que mi primer rival no pudo pelear. No quería perder el tiempo. Quiero disputar la mayor cantidad de peleas que sean posibles. No me pongo a pensar en el negocio", agregó.



El primer fin de semana en mayo se reserva para grandes veladas boxísticas, y era lo que Golovkin había ambicionado con Álvarez. Su primera pelea en septiembre pasado acabó con un empate, y muchos consideraron que 'GGG' hizo méritos suficientes para ganarla, con la excepción del popular campeón mexicano.



La revancha era inevitable y pudo haber sido la gran cita del año, pero 'Canelo' arrojó positivo en un control antidopaje en febrero. Y cuando la Comisión Atlética de Nevada anunció que Saúl Álvarez tendría que cumplir una suspensión de seis meses, quedó claro que Golovkin iba a tener que esperar por la segunda parte.



Pero Golovkin no quería quedarse de brazos cruzados, menos a sus 36 años y con solo una pelea en los últimos 14 meses. Después de una tortuosa búsqueda de un contrincante aceptable, se inclinó por Martirosyan, exintegrante del equipo olímpico de Estados Unidos y con muchos seguidores en la comunidad armenia en el sur de California.



Tanto Golovkin como Martirosyan compitieron en los Juegos Olímpicos de Atenas en divisiones distintas, pero Martirosyan no pelea desde mayo de 2016 luego que varios potenciales combates nunca se concretaron. Con solo cuatro victorias en sus últimas ocho peleas, Martirosyan asegura estar descansado y listo para dar la sorpresa.



FUENTE (AP)