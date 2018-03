Instagram. Gennady Golovkin no le cree a Saúl 'Canelo' Álvarez que su comida estaba contaminada. Es por ello que lo acusó de tramposo en una reciente conferencia de prensa. Sin embargo, sus palabras fueron como golpes para el mexicano.



Es por ello que usó su cuenta de Instagram para responderle a su próximo adversario. Se está preparando para la revancha del 5 de mayo.



"Te patearé el trasero, *****", fue uno de los mensajes que le dedicó cuando mostraba sus avances en el entrenamiento. 'Canelo' Álvarez quiere dejar su nombre en limpio cuando pelee en Las Vegas.



“Se los he dicho, no es la carne mexicana. Esto es 'Canelo', esto es su equipo… 'Canelo' está haciendo trampa. Se meten esas drogas y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”, fueron las declaraciones de Golovkin.



El lunes pasado, Saúl 'Canelo' Álvarez recibió la noticia de su doping positivo por una sustancia prohibida llamada clenbuterol.



Boxeo Así se prepara 'Canelo' para la revancha. (Instagram)