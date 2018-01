Se convirtió en padre, debutó en el boxeo y protagonizó un documental. El último año ha sido de cambios para Conor McGregor , pero ya es hora de regresar a sus raíces y entrenar para la UFC. Y, como no puede ser diferente, se motiva usando la camiseta de su equipo favorito: el Celtic.



'The Notorious' publicó en su cuenta de Instagram su última estancia en el gimnasio. Usando un atuendo todo verde, alienta a su equipo nacional.



Conor McGregor está presionado para defender por primera vez el título de peso ligero. Dana White, el presidente de la compañía, amenazó con quitárselo si no lo defiende en los próximos meses.



Parece que quiere seguir los pasos del Celtic, que va puntero en la Premier League con 51 puntos.