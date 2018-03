Instagram. Paige VanZant es naturalmente pequeña. Es por ello que, cuando entró a la UFC , fue directo a la categoría de peso paja (52.3 kg.). Sin embargo, esta decisión pudo haber afectado tanto su salud física como mental.



Mediante su cuenta de Instagram, Paige VanZant reveló cómo le afectó el temible corte de peso antes de sus peleas. La joven de 23 años tenía que someterse a largas sesiones de sauna y controlar mucho su alimentación, lo que le hizo desarrollar un desorden alimenticio.



"Tenía problemas con mi cuerpo y lo sabía. No me sentía cómoda y estaba dispuesta a hacer de todo con tal de llegar al peso", señaló la rubia en una entrevista a la BBC.



Es por ello que decidió subir de categoría y pelear en peso mosca (56.7 kg.). Ya debutó en esta división, pero no tuvo un buen resultado pues perdió por decisión unánime ante Jessica-Rose Clark en enero pasado.



A pesar de ello, Paige VanZant no tiene planes de regresar al peso paja. El gran impacto que tiene el recorte de peso en su cuerpo casi la aleja de por vida de la UFC, por lo que espera tener un mejor desenlace en esta nueva etapa.