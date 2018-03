Instagram WWE. Asuka se ha ganado un lugar privilegiado en la división femenina, pero también en la masculina. The Miz , uno de los mejores representantes de ella, lo dejó en claro cuando tuvo que enfrentarse a Braun Strowman.



El hecho ocurrió en el pasado SmackDown, cuando tuvo que enfrentarse a Braun Strowman y Alexa Bliss, por el Mixed Match Challenge. Asuka, quien era su pareja, tuvo que esforzarse el doble por culpa de su compañero.



La WWE publicó en Instagram cómo The Miz tuvo que hacer de todo con tal de zafarse de Braun Strowman. Estaba tan desesperado que le pidió a Asuka auxiliarlo, a pesar de saber que esta también estaba en desventaja.



Al final, fue justamente por la japonesa que la dupla se llevó la victoria. Asuka sometió a la rubia y consiguió llegar a la final.



The Miz tiene suerte de que en WrestleMania 34, cuando defienda el título intercontinental, tendrá la ayuda de Curtis Axel y Bo Dallas al momento de enfrentar a Seth Rollins vs. Finn Bálor.