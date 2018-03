La WWE ya tiene todo preparado para WrestleMania 34, pero puede que los planes cambien con nuevas rivalidades. Este podría ser el caso de Brock Lesnar , quien fue retado por un excampeón de UFC mediante su cuenta de Instagram.



Se trata de Caín Velásquez, el mexicano que le arrebató el título de peso pesado de la UFC en el 2010. Este le lanzó una amenaza vía Instagram, lo cual ha incentivado rumores sobre una posible revancha.



"Mi primer evento de WWE y se siente como si estuviese en casa . Brock Lesnar, no me molestaría quitarte otro cinturón", es el mensaje que publicó Caín Velásquez en Instagram.



El excampeón asistió a Elimination Chamber, show en el que Ronda Rousey, también exmonarca de la UFC, firmó contrato con la WWE.



Hasta el momento, la WWE no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, con la inclusión de nuevas estrellas de UFC al ring, no sería raro que haga una aparición sorpresa en las próximas semanas.