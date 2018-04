Hace casi cuatro años que CM Punk dejó la WWE , pero sin importar lo que haga, sus rivales siempre encontrarán en ese pasado una oportunidad para molestarlo. Esto se hizo evidente con su próximo rival en UFC , quien no tuvo mejor idea que usar su cuenta de Instagram para 'trollearlo'.



Mike Jackson modificó una foto de la WWE, en la que aparece un maletín de Money in The Bank. "Los contratos están firmados. Es oficial nuestra pelea", fue la descripción de la publicación.



Al igual que CM Punk, 'The Truth' ha perdido en su debut en UFC ante Mickey Gall. Es por ello que se enfrentarán el próximo 9 de julio, en Chicago.



Desde su debut para el olvido, CM Punk perdió por sumisión en el primer round. Ante ello, la UFC consideró expectorarlo, pero le dio una segunda oportunidad.



En su paso por la WWE, CM Punk consiguió ganar el maletín de Money in The Bank en dos ocasione, en el 2008 y 2009.