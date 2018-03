John Cena ya no sabe qué hacer para siquiera recibir una respuesta de The Undertaker. Pero, por si fuera poco, para que la WWE también está desesperada. Es por ello que ha decidido usar su cuenta de Instagram para meter presión.



En una reciente publicación, la WWE mostró una foto de John Cena. Esta fue tomada en el pasado Raw, el penúltimo antes de WrestleMania 34.



"Haz algo", es el mensaje que se lee en la foto de Instagram. Es, justamente, lo que le pedía John Cena al 'Enterrador'. Hace poco menos de un mes que lo viene retando.



The Undertaker tendrá solo hasta el próximo Raw para dar una respuesta al reto. Después de ello, ya es WrestleMania 34, evento en el que espera aparecer el 'Marine'.



Desde su primer WrestleMania, en la edición 20, John Cena no se ha perdido ninguno. No quiere que este año sea la excepción.

#DoSomething #RAW #WrestleMania @johncena Una publicación compartida de WWE (@wwe) el Mar 28, 2018 at 4:00 PDT