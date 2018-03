Instagram. Dana Brooke empezó en la WWE en el 2013 y desde entonces ha sufrido para conseguir oportunidades para brillar en elr ring. Es por ello que no dudó en quejarse cuando Ronda Rousey llegó a la compañía pues, desde entonces, se ha llevado toda la atención.



Mediante su cuenta de Instagram, Dana Brooke reveló que no está de acuerdo con la presencia de Ronda Rousey en la WWE. Además, mostró su malestar porque la división femenina no ha hecho nada al respecto.



"A veces tienes que imponerte cuando alguien quiere entrar a tu territorio y tener las oportunidades que tú siempre has estado esperando. Ronda Rousey puede intimidar a muchas, pero a mí nunca. Soy así y no me pueden juzgar porque ninguna mujer se atrevió a hacer lo mismo que yo", señaló la luchadora de la WWE en su cuenta de Instagram.



En enero pasado, 'Rowdy' hizo su primera aparición oficial en la WWE. A pesar de que muchas de las luchadoras estuvieron en desacuerdo, son pocas las que lo han manifestado públicamente. Junto a Dana Brooke están Sasha Banks y Nia Jax.





Ronda Rousey tiene planeado debutar oficialmente en la WWE el próximo 8 de abril, en WrestleMania 34. Lo hará al lado de Kurt Angle, con quien hará pareja en la pelea contra Stephanie McMahon y Triple H.