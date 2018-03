Instagram. The Rock podrá ser uno de los luchadores más temidos de la WWE , pero cuando se trata de su papá, vuelve a ser un chiquillo de California. Es por ello que no duda cuando se trata de engreír a su familia, en especial cuando están pasando por un momento delicado.



Así lo hizo saber mediante su cuenta de Instagram. The Rock publicó una imagen en la que se ve a su padre al lado de una lujosa camioneta. Este fue su regalo luego de superar una delicada operación a la cadera.



Se trata de una nueva Cadillac Escalade, valorizada en casi 80 mil dólares. El vehículo servirá para que el padre de la exestrella de la WWE pueda desplazarse mejor sin poner en peligro su salud.



El regalo llegó luego de que Rocky Johnson le pidiese a su hijo que lo ayudase a conseguir una camioneta adecuada. The Rock no lo pensó dos veces y a las pocas horas le entregó su nueva camioneta.



Sus seguidores, provenientes de la WWE, no dudaron en mandarle saludos por Instagram. Este es solo uno de los grandes gestos que tiene The Rock para con su familia, por lo que se ha ganado el corazón de millones.