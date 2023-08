¿Será la segunda derrota para Paul? Este sábado 5 de agosto se vivirá el combate de boxeo entre Jake Paul vs. Nate Díaz EN VIVO y EN DIRECTO, en una pelea pactada a 10 rounds en las 185 libras desde el American Airlines Center, Dallas, en Texas. La cartelera estelar se espera que inicie a partir de las 7:00 p.m. de México (3:00 a.m. del domingo para España) y la transmisión se verá únicamente vía ESPN+ PPV en USA o DAZN en España. Recordemos que Jake Paul viene de perder por nocaut ante Tommy Fury y buscará ampliar su récord en boxeo a 7-1 ante el ex UFC.

Jake Paul vs. Nate Díaz: mira la transmisión del combate de boxeo | Video: DAZN/Twitter