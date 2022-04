Son cada vez más personas las que practican algún deporte de contacto, ya sea para adquirir un nuevo estilo de vida o mantenerse en forma. También están los que se dedican de lleno a las artes marciales, compiten y dejan en alto el nombre del Perú. Como Joaquín Torres, quien viene de quedarse con la medalla de plata en un Panamericano de Jiu-jitsu Brasileño, en Estados Unidos.

Hace un par de años que Joaquín Torres (30 años) salió de su zona de confort, hizo maletas y se fue a vivir a Miami para pulirse y hacerse un nombre en el jiu-jitsu. Y en el último Panamericano de BJJ, realizado del 6 al 10 de abril en Florida, el peruano sacó a relucir sus dotes y se subió al podio general. Depor conversó con el talento nacional para conocer más sobre su historia.

¿Cuéntame como estuvo la competencia en el Panamericano de jiu jitsu, donde te quedaste con la medalla de plata?

Tuve 4 luchas para conseguir la medalla de plata. Gané las primeras 3 peleas, ante un rival brasilero y dos americano, luego en la final perdí por puntos versus un rival brasilero.

¿Representantes a Perú en el Panamericano o fue por equipos?

Sí, represente al Perú. Normalmente uno se inscribe por el equipo o club al que representarás. En mi caso, Fightsports Miami, que es la academia en la que entreno desde que me mudé a Miami, pero todo el mundo sabe que soy peruano y represento a mi gente.

¿Este es tu máximo logro en el jiu jitsu o has tenido otros podios?

Este podría decir que es mi segundo logro más importante, en el 2020 gané el American National de la IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, la más importante y reconocida mundialmente) en mi categoría de cinturones negros. Pero quedar segundo en el Panamericano es un logro grande también.

Joaquín Torres comenzó con el jiu-jitsu en 2011. (Difusión)

¿Desde hace cuánto practicas jiu jitsu?

Siempre me gusto pelear. Empecé con el MMA en el 2007, luego competí en Muay Thai, y debuté en MMA en el 2010. Luego me metí a entrenar Jiu-Jitsu en el 2011. Luego de haber tenido una lesión en el tabique entrenando MMA, tuve que parar de hacer striking y me enfoque más en el piso. Desde ahí me enamoré y me quedé en el Jiu-Jitsu. Ahora, mi última pelea profesional de MMA fue en el 2017 donde pude finalizar a mi oponente en el primer round, antes de migrar a USA. No descarto la posibilidad de volver al MMA en un futuro cercano, pero siempre enfocando mi juego en el grappling. A lo largo de estos 10 años haciendo Jiu-jitsu me he dado cuenta que es el arte marcial más efectiva.

¿Cuáles son tus próximas competencias?

En Junio me voy a los Angeles a pelear un campeonato, luego voy para el American National en las vegas a finales del mismo mes, y en septiembre regreso a las vegas para el mundial. Este año va ser el mejor sin duda. Me siento preparado no solo físicamente sino mental.

¿Qué diferencias notas en el nivel de jiu jitsu que se practica Perú y en Estados Unidos?

El Jiu-Jitsu en Perú es muy bueno. A lo largo de los años ha incrementado el nivel notablemente. Como siempre digo, además de Brasil; Perú, Ecuador , Chile y Argentina encabezan las potencias sudamericanas del Jiu-Jitsu. Si bien acá en USA están los mejores torneos y más oportunidad para un peleador, el nivel que se forja en nuestros países. Además de la garra, empeño y raza que tenemos, nos ayudan y dan ventaja en una competencia. Creo que las ganas de un latino a sobresalir son mayores que de cualquier otro.

Joaquín Torres en una de sus competencias. (Difusión)

¿Desde hace cuanto tiempo estás radicando allá?

Me mudé a Miami en el 2018, luego de terminar la universidad. Era cinturón marrón en esa época. Llegué a Fightsports Miami a entrenar con Roberto Cyborg Abreu, mi profesor. Y en el 2019, luego de haber competido full en el 2018 y haber ganado muchos torneos, pude obtener mi cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu. Realmente el sentimiento es indescriptible, simplemente es algo que el dinero no puede comprar, solo los años de constancia y sacrificio se reflejan en ese momento.

¿Te fue difícil tomar la decisión?

La verdad que no, siempre tuve claro que tenía que estar entrenando con los mejores. Así que no la pensé y me mudé. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, el Jiu-Jitsu me ha abierto muchas oportunidades, y por él estoy donde estoy. He conocido gente muy buena, y estoy entrenando con los mejores del mundo. Creo que lo más difícil para uno es arriesgarse y salir de su zona de confort, pero como siempre digo, para lograr algo que nunca has logrado, debes hacer algo que nunca haz hecho, y salir de mi país a vivir solo y buscármelas me esta ayudando a conseguir todas mis metas.

¿Cuál es tu meta en el deporte?

Mi mayor meta es ser campeón mundial. Creo en mí, y estoy seguro de mi potencial, pero como en todos los casos no viene gratis, se necesitan sacrificios, horas de entrenamiento, estudios , lesiones y más. Pero sé y estoy seguro que cada vez estoy más cerca de lograrlo, esperemos que en septiembre se logre.





