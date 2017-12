Llegar al Madison Square Garden con mucha ilusión y terminar noqueado es muy difícil para cualquier boxeador, pero si hay algo que Jonathan Maicelo tiene es la perseverancia. Por ello, el pugilista nacional decidió dejar en el pasado su última derrota y buscar la reivindicación ante el venezolano Ángel Granados este sábado (9:00 pm/ vía Movistar Deportes) en el Estadio Municipal de Surquillo.

Maicelo volverá a un ring luego de caer ante Raymundo Beltrán hace cinco meses en Nueva York. Y lo mejor es que lo hará en suelo peruano, en donde no pelea desde 2013. "Felizmente se dio la oportunidad de pelear en Perú, pensé que ya no se iba a dar, cuando me la ofrecieron no lo pensé dos veces", declaró.

"Tuve buenos entrenamientos, buenos sparring con boxeadores de alto nivel. Por esa razón me siento confiado para salir a ganar. Sin menospreciar al rival, que tiene buen tamaño y ha peleado títulos mundiales. Pero estoy en forma y me siento fuerte", agregó el 'Último Inca'.

Por su parte, Granados tiene 43 años y como ventaja tiene su largo alcance, ya que mide 1.85 metros (10 centímetros más que Maicelo) y su estirada puede llegar a 1.92 metros. El popular 'Flash' acumula en su historial 30 peleas, 19 ganadas, ocho de ellas por la vía del nocaut.