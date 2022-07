Estuvo en Tokio 2020 y tras ello pensó ya en retirarse de forma gradual de la máxima competencia; sin embargo, algo cambió y decidió este año tomarlo como prueba para ver cómo se sentía. A nivel deportivo, el ‘Tigre’ ha respondido: subcampeonato panamericano de judo y medalla de oro y plata en los Bolivarianos. Además, fue uno de los dos abanderados de la delegación en Valledupar.

Pero no todo es felicidad. Postigos afronta una dura realidad: le disminuyeron el incentivo económico que recibía por parte del ‘Programa Apoyo al Deportista’ del IPD, lo que le obligó a buscar un trabajo cotidiano (arregla vagones de trenes en Francia, donde vive). Por si fuera poco, la empresa privada le ha dado la espalda casi toda su vida deportiva, desafortunadamente ahora no es la excepción.

Sin auspicios y con una disminución del incentivo del programa del IPD, Postigos ve con incertidumbre su futuro deportivo. Aunque los Juegos Olímpicos serán en París (cerca de donde vive), el judoca nacional no puede decir si hará el ciclo olímpico, y no por que no quiera, sino por los factores externos que complican la situación. Depor conversó con él para conocer más detalles sobre su realidad y de cómo irá paso a paso en este año que ha calificado de “prueba”. Del mismo modo, conocer sus impresiones tras los Juegos Bolivarianos.

Juan Postigos y María Luisa Doig, los abanderados de la delegación peruana en los Juegos Bolivarianos. (Renzo Salazar)

¿Hace poco han sido los Juegos Bolivarianos, donde quedamos quinto en el medallero, que balance haces al respecto?

Ha habido bastante medallistas jóvenes, eso es muy positivo para el país. En el caso del judo, mi deporte, se nos escaparon un par de medallas que hubieran podido sumar más a la delegación, pero ha sido positivo. Tenemos que seguir avanzando y creciendo para que en los próximos Juegos [ODESUR] se logren mejores resultados.

En tu caso, lograste una medalla de oro y otra de plata, ¿estaba dentro de tus planes?

Todos se preparan para el oro, se sabía que la categoría era muy difícil, que había jóvenes con mucho talento, pero dentro de los planes estaba buscar la medalla de oro, se logró. Lamentablemente, por equipos, no se pudo lograr el oro, pero creo que los muchachos de judo se comportaron a la altura y muy contento por todos ellos.

Han sido unos Bolivarianos especiales para ti, porque fuiste uno de los abanderados de la delegación, ¿cómo te sentiste?

Fue un honor, porque no me esperaba ser el abanderado, no lo sabía tampoco. Me sorprendió cuando estuve en Lima y la verdad estuve muy honrado, sentí que fue como un reconocimiento a mi trayectoria, a los años que vengo haciendo judo. Estoy bastante contento de que me hayan elegido a mí, sabiendo que hay atletas también de buen nivel.

El equipo estuvo formado por judocas experimentados, pero también con jóvenes, eso le viene bien al grupo...

Sí, es un equipo bastante mixto, hay judocas que están en la plenitud de la edad, 24, 25 años, una experiencia ya basada. También hay jóvenes que vienen comenzando y están los otros, los que ya tenemos experiencia y estamos en nuestro último ciclo, eso hace que el equipo sea más compacto, que cada uno pueda aprender de los más experimentados para que sigan creciendo los chicos.

Conversamos antes de Tokio 2020 y decías que ese iba a ser tu último ciclo olímpico, ¿te mantienes en esa postura o algo ha cambiado?

Ahora estoy en un año de prueba, tratando de ver en qué forma me encuentro. En cada torneo, sentir si puedo seguir dando más o no, pero también es un tema personal y económico. Tomar la decisión de ir a Tokio 2020 fue un compromiso total, la verdad que actualmente yo trabajo, tengo una vida familiar acá en Francia. Si bien el apoyo del IPD que tenía me lo cortaron muy por debajo del nivel que me correspondía, las personas que están manejando lo del ‘Apoyo al Deportista’ es lamentable lo que hacen, ponen en tela de juicio lo que uno viene haciendo en el deporte. Al bajarme la subvención, me obligan a trabajar y estoy viendo eso. Yo no cuento con ningún sponsor, ninguna marca, son muchas cosas a poner sobre la mesa antes de tomar una decisión de poder ir a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Si las cosas cambian en el transcurso del año, si sigo teniendo resultados buenos y si alguien me auspicia y las cosas van en mejora con el IPD [por el tema del apoyo]. en ese caso yo trataría de pensarlo dos veces, pero por ahora no tomo una decisión, simplemente estoy yendo torneo por torneo.

¿Actualmente eres subvencionado por el IPD?

Sí, yo al IPD le agradezco mucho, no tengo nada que decirle al IPD. El tema es con las personas que controlan el ‘Programa Apoyo al Deportista’. Antes de los Juegos de Tokio, yo estaba en un nivel de subvención, donde cobraba una cantidad bien, pero después de los Juegos Olímpicos, en marzo me bajaron dos niveles. Esto hace que cobre como un medallista de Juegos Panamericanos Junior, cuando la verdad es que desde hace 10 años me mantengo en un buen nivel. El año pasado fueron los Juegos Olímpicos, este año en abril quedé subcampeón panamericano, vengo de ganar los Bolivarianos y así ponen en tela de juicio mi rendimiento y me bajan dos niveles sin yo saber por qué. Sin tener ningún criterio, es una falta de respeto a mi persona, pero yo sigo aún ahí, eso no me hace bajar los brazos, sigo entrenando. Espero seguir compitiendo pronto y demostrar mi nivel.

¿Has conversado con los responsables para que te vuelvan a poner en la categoría que estabas?

La persona encargada de la metodología del IPD se pone bastante testaruda, no sé por qué, a pesar de haber ganado los Bolivarianos, ser medallista de plata panamericano, sé cuál es el nivel que me corresponde. Espero que mi federación se encargue de eso, estoy en las manos de ellos. [La persona encargada de la metodología] No me da razón, solo me dice porque no fui medallista en Lima 2019, pero yo le digo que fui este año y el año pasado medallista panamericano de judo. En Lima 2019, no me fue bien, pero fui a los Juegos Olímpicos. No sé qué criterios están utilizando, para ellos es más importante unos Jugos Panamericanos que fueron hace tres años y no haber ido a los Juegos Olímpicos. Esta persona que maneja la metodología en el IPD no sé qué criterio tiene, solo espero que esto se solucione pronto.

Juan Postigos ha participado en tres Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020). (EFE)

¿El trabajo que tienes allá está relacionado al judo?

No, yo he tenido la obligación de tener que trabajar en el servicio nacional ferroviario de Francia (SNCF), yo reparo vagones de tren. Me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana para reparar los vagones, y en las tardes me da el tiempo para prepararme físicamente. Trato de equilibrar mi vida cotidiana así, trabajando y entrenando. Esto [mi trabajo] lo aprendí por la necesidad.

Por todos los factores externos, aún no decides si afrontarás este nuevo ciclo olímpico...

Sí, es un año de prueba por muchas cosas. Yo estoy en una etapa de mi vida, donde tengo 33 años, uno tiene que guardar pan para mayo, porque a lo mejor de un día otro soy papá, no lo sé. Si yo en algún momento hago familia, mi hijo no va a crecer sin nada, eso es lo que yo no quiero, yo me encuentro en una etapa de una persona madura, adulta. A mí me gustaría intentar un ciclo olímpico más, sabiendo que yo vivo en Francia, pero todo depende de que me traten de apoyar, de dar el aporte económico para que yo pueda dedicarme a esto, porque si va a hacer lo mismo de siempre, la verdad que lo pensaría, yo sé que el sacrificio es muy duro. Por eso, estoy en esa etapa, de analizar las cosas e ir paso a paso, no me quiero precipitar.

En lo deportivo, ¿cómo te has sentido física y mentalmente?

Bastante bien, siento que ha sido una buena competencia. La preparación ha sido muy buena, respetando las etapas. Ha sido bastante satisfactorio como se preparó cada momento de los dos meses que hubo entre los Panamericanos [de judo] y los Bolivarianos. Los resultados se han dado, ahora lo que toca es un tiempo fuerte de preparación hasta septiembre, que es donde a lo mejor se van a evaluar las competencias que vamos a realizar.

¿Tu siguiente competencia serán los Juegos Suramericanos?

No lo sé, todavía, porque en octubre habrá varias competencias y de acuerdo a eso la Federación de Judo decidirá cuál hacemos, porque los Juegos ODESUR se juntan con el Mundial de Judo y no sabemos qué haremos. Debemos estar preparados para cuando ese momento llegue.

En un mundo ideal con el apoyo económico respectivo, no estarías pensando ni siquiera en dudar hacer un nuevo ciclo olímpico, ¿verdad?

Si yo tuviera uno o dos patrocinadores y si el IPD me pone en el nivel de subvención que me corresponde no dudaría en hacer un ciclo olímpico más. El tema pasa por eso, en tener la ayuda extra que me permita a mi hacer el ciclo olímpico completo, sin la necesidad de pensar que le falta a mi familia, para poder completar el mes o pagar ciertas cosas, porque yo vivo acá en Francia, tengo mi casa, mis cosas, es más por ese lado. Pasa por esa tranquilidad, si tengo este respaldo que me van a ayudar económicamente, vamos, yo me lanzo. Desde hace 10 años no tengo ningún patrocinador.

¿A qué edad comenzaste a practicar judo?

Yo comencé a los seis años, comencé a representar al país en categorías infantiles cuando tenía 11 y cuando tenía 16 empecé a representarlos en la categoría adulta. Mis primeros Juegos Bolivarianos fueron en el 2005, cuanto tenía 16 años.

¿No has tenido apoyo en toda tu vida deportiva?

No, en algún momento el IPD hizo un programa de padrinazgo, en algún momento el ingeniero Arturo Woodman me apoyó un par de años, pero desde ahí en adelante nadie se dedicó a apoyarme. Sé que el tema del marketing, de publicar contenido en las redes sociales es importante. Yo sé que no lo hago tanto, pero cuando lo traté de hacer, cuando lo comencé a hacer, no se fijaron en mí, cuando toqué la puerta de una agencia de marketing deportivo para ver si me podían apoyar o unirme a ellos, me cerraron la puerta en la cara. Con esa negatividad, yo me enfoqué solo en lo que tengo y salir adelante con eso. Y así con todo eso, me pude clasificar a tres Juegos Olímpicos consecutivos, poro nadie se ha interesado en mí, es lo que hay, ante eso solo tuve que buscar un trabajo como una persona normal para equiparar esa ayuda extra que te falta.

Durante toda tu carrera has lidiado con estos temas, pero ¿cuál ha sido el mayor problema con el que has tenido que lidiar o es este de ahora es el mayor?

Yo estoy agradecido, porque yo vine a Francia con una beca, para entrenar aquí, así comencé. El tema de las becas se acabó, desde ahí he tenido que lidiar con varias cosas. He pasado por cosas peores con el fallecimiento de mi madre en 2017, eso fue más chocante que esto. Yo tengo esa buena voluntad y esa fe, capaz el salir abiertamente a decir que me falte tal o cual cosa, pueda ser beneficioso para que alguien me quiera ayudar o buscarme el apoyo, bueno eso espero.





