Se viene uno de los eventos de boxeo más esperados de todo el 2024. Este sábado 15 de junio, Gervonta Davis vs. Frank Martin desde el MGM Grand Arena de Las Vegas, estarán protagonizando un combate por el título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo . El título le pertenece a Davis, que está invicto en su carrera, pero el rival que tiene en frente llega en la misma condición y promete ser una pelea de pronóstico reservado, aunque con ligera ventaja para el vigente campeón. Aquí, conoce a qué hora es la pelea, en qué canal ver, la cartelera y más detalles de este evento.

Cabe destacar que Gervonta ‘Tank’ Davis ha estado fuera del ring por más de un año, desde aquella victoria por la vía del nocaut ante Ryan García, en aquel combate pactado en las 136 libras y que generó una enorme polémica por la condición de rehidratación que le pusieron al púgil mexicano. Por su parte, Martin viene de derrotar a Artem Harutyunyan, rival que se arrodilló para que el juez parara la pelea.

Hay que mencionar, además, que la coestelar genera enorme expectativa: David Benavidez vs. Oleksandr Gvozdyk. En un combate por el título interino del peso semipesado, el boxeador mexicano estará haciendo su debut en esta categoría tras el rechazo del Canelo Álvarez de otorgarle una oportunidad por los títulos supermedianos.

Cómo ver pelea Gervonta Davis vs. Frank Martin

Fecha: sábado 15 de junio 2024.

Lugar: MGM Grand Arena, Las Vegas.

Canal de TV disponible: ESPN, Canal 5 y TUDN (México).

Streaming disponible: Star Plus y ViX Premium.

¿A qué hora pelea Gervonta Davis vs. Frank Martin?

La transmisión de la pelea de Gervonta Davis vs. Frank Martin está pactada para que arranque aproximadamente a las 21:00 horas Centro de México . Cabe destacar que el evento va a iniciar a partir de las 18:00 horas Centro de México y se espera que David Benavidez vs. Oleksandr Gvozdyk peleen a las 20:00 horas CDMX. Aquí te dejamos con todos los horarios para que no te pierdas este combate.

Horario de la pelea Gervonta Davis vs. Frank Martin David Benavidez vs. Oleksandr Gvozdyk México (CDMX) 21:00 horas 20:00 horas Perú 22:00 horas 21:00 horas Colombia 22:00 horas 21:00 horas Argentina 0:00 horas del domingo 16 de junio 23:00 horas Chile 23:00 horas 22:00 horas Paraguay 23:00 horas 22:00 horas España 5:00 a.m. del domingo 16 de junio 4:00 a.m. del domingo 16 de junio Estados Unidos (ET) 23:00 horas 22:00 horas

¿Qué canal transmite la pelea de Gervonta Davis vs. Frank Martin?

La transmisión en TV de la pelea de Gervonta Davis vs. Frank Martin va por la señal de Canal 5 de Televisa (TUDN) en México y en Latinoamérica por ESPN. Cabe destacar que si te encuentras en Estados Unidos, España o el resto del mundo, deberás contratar el servicio de Prime Video, que también va a pasar todas las peleas de esta cartelera.

Gervonta Davis venció a Ryan García por la vía del nocaut en la pelea de las 136 libras | Foto: Internet

Cartelera de Gervonta Davis vs. Frank Martin

Cabe destacar que una de las razones importantes por las que este evento de Davis vs. Martin será transmitido en TV abierta en México, es que David Benavidez va a protagonizar el combate coestelar de la noche contra Oleksandr Gvozdyk , por lo que los mexicanos estarán muy atentos con lo que ocurra con su peleador, que subió de categoría luego de la negativa del Canelo Álvarez de luchar contra él en los supermedianos. Esta es la cartelera del evento Gervonta Davis vs. Frank Martin:

Gervonta Davis vs Frank Martin: pelea por el título ligero de AMB.

David Benavidez vs Oleksandr Gvozdyk: pelea por el título semipesado interino de CMB

Carlos Adames vs Terrell Gausha: pelea por el título mediano de CMB.

Gary Russell vs Alberto Puello: pelea por el título superligero interino de CMB.

Mark Magsayo vs Eduardo Ramírez: pelea de peso superpluma.

Récord de Gervonta Davis en boxeo

Peleas: 29 en total

Triunfos: 29 en total

Derrotas: 0

Empates: 0

Nocauts: 27 en total

Récord: 29-0-0

Récord de Frank Martin en boxeo

Peleas: 18 en total

Victorias: 18 en total

Derrotas: 0

Empates: 0

Nocauts: 12 en total

Récord: 18-0-0

SOBRE EL AUTOR Piero Hatto - Analista SEO Analista SEO y generador de contenido para México, USA, Colombia y más en Depor.com. Experiencia de 6 años en medios digitales y 2 años en TV.