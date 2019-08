Judo en Lima 2019 EN VIVO: sigue la actividad con Camila Figueroa desde la Videna por Juegos Panamericanos

Judo en Lima 2019 compiten EN VIVO este domingo 11 de agosto desde las 9:00 am. (hora peruana) desde la Videna de San Luis con la presencia de Camila Figueroa como candidata a medalla en la modalidad menos 78 kilos con transmisión de Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV y la señal streaming de ESPN. Sigue todos los detalles de este evento.



Este domingo, en el último día de los Juegos Panamericanos Lima 2019, serán cuatro los judocas peruanos que verán acción y una de ellas es candidata a medalla. Camila Figueroa (21), subcampeona panamericana en la modalidad, debutará ante su gente.

Judo en Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 9:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 9:00 am. |

Ecuador 9:00 am. |

Colombia 9:00 am. |

Bolivia 10:00 am. |

Paraguay 10:00 am. |

Venezuela 10:00 am. |

Brasil 11:00 am. |

Argentina 11:00 am. |

Chile 11:00 am. |

Uruguay 11:00 am. |

España 4:00 pm. |

Pero no solo estará Figueroa en competencia. Junto a ella también se presentarán Yuliana Bolivar (+78 kilos femenino), José Arroyo (-100 kg masculino) y Frank Alvarado (+100 kg masculino), este último es capitán del Ejército del Perú. Ellos esperan sumar la mayor cantidad de puntos posible de cara a su intento por clasificar a Tokio 2020.

El judo, una de las disciplinas por las que había muchas esperanzas de subir al podio y, hasta el momento, le regaló dos al Perú: la primera con Yngrid Arana (bronce) y luego con Alonso Wong (plata), obtenidas el viernes.

Antes de competir, el capitán Frank Alvarado señaló que "estoy orgulloso de representar a mi país en estos Juegos Panamericanos Lima 2019" en un video publicado por el Ministerio del Interior.

Judo en Lima 2019 | Programa de participación de los peruanos



Femenino -78 Kg

Camila Figueroa (PER)

Hora: 9:00 am.



Femenino +78 Kg

Yuliana Bolivar (PER)

Hora: 9:00 am.



Masculino -100 Kg

José Arroyo

Hora: 9:00 am.



Masculino +100 Kg

Frank Alvarado

Hora: 9:00 am.

Judo en Lima 2019 | Precios de las entradas al evento de este domingo 11 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 40 Menores de 18 – A S/. 20 Adulto mayor – A S/. 20 Regular – B S/. 30 Menores de 18 – B S/. 15 Adulto mayor – B S/. 15 Asiento Accesible – SR S/. 15 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 15

Judo en Lima 2019 | Mapa del evento de este domingo 11 de agosto



