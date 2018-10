Khabib Nurmagomedov protagonizó una terrible batalla campal en el T-Mobile Arena de Las Vegas tras vencer por sumisión a Conor McGregor en el UFC 229. Tras unas horas del sonado pleito, en redes sociales circula un video inédito de la gresca que armó el ruso y que la señal oficial de transmisión de la UFC no pudo mostrarte la noche del último sábado.



Tal como se ve en el video , el caos estalló luego que McGregor (21-4) no pudo zafarse cuando Nurmagomedov (27-0) lo agarró del cuello. Seguidamente Nurmagomedov dejó en la lona a McGregor y alzó un dedo acusador contra la esquina del irlandés, gritando y tirándoles su protector bucal.



Los asistentes de McGregor al parecer respondieron con sus propios insultos, tras lo cual Nurmagomedov se salió del claustro y atacó a Dillon Danis, un asistente de McGregor. La pelea duró unos segundos hasta que vinieron guardias de seguridad y los separaron.

El ruso Khabib Nurmagomedov utilizó un 'mataleón' para derrotar a Conor McGregor y ampliar a 27 peleas su histórico invicto en la UFC. (Fotos: Getty Images) El ruso Khabib Nurmagomedov utilizó un 'mataleón' para derrotar a Conor McGregor y ampliar a 27 peleas su histórico invicto en la UFC. (Fotos: Getty Images)

Las disculpas de Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov se disculpó con sus seguidores por la batalla campal que originó en el T-Mobile de Las Vegas, hecho que pone en riesgo su título en los ligeros y los dos millones de dólares que tendría que llevarse por haberse presentado para pelear ante McGregor.



“Lo siento Las Vegas, lo siento Nevada. Yo no soy así, estaba caliente. Siento lo que pasó después de la pelea", señaló el peleador ruso. "El MMA es un deporte de respeto. Este no es un deporte donde se habla de basura. Quiero cambiar este juego. No se puede hablar de religiones y naciones en una pelea", agregó.

La palabra de Dana White, presidente de la UFC sobre Khabib Nurmagomedov

"No puedo asegurar al 100% que Khabib siga siendo el campeón. No tiene que preocuparse por mí. La investigación la está llevando la Comisión Atlética de Nevada. Puede haber sanciones, multas, suspensiones… podemos imaginar de todo", dijo White en conferencia de prensa.



Por su parte, el director ejecutivo de UFC, Bob Bennett, aseguró a 'MMAfighting' que el pago de dos millones de dólares que le corresponde al ruso Nurmagomedov se mantendra congelado a espera de una "investigación completa".

