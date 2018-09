Linda Lecca vs. Raja Amasheh por el título mundial supermosca. La boxeadora peruana saldrá este viernes (11:00 am vía Baden TV) en busca del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la ciudad alemana de Karlsruhe, donde se medirá ante la local Raja Amasheh.

A puertas de la pelea más difícil de su vida, Linda Lecca muestra una tranquilidad inusual. Es que la boxeadora peruana sueña despierta con volver a ser campeona mundial, sin importar a quién tenga que derribar para conseguirlo.

Este viernes, en Alemania, 'Triple L' intentará arrebatarle el título supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) a la local Raja Amasheh. Y aseguró que la única forma de lograrlo es llevándose el triunfo por la vía del nocaut.

En la previa del combate, Linda Lecca explicó que no siente presión por el hecho de ser visitante. Y aseguró que saldrá a noquear Raja Amasheh, pues será complicado quitarle el cinturón en las tarjetas de los jueces.

"No pienso mucho en el lugar ni la gente. Solo pienso en salir a noquear para traer ese título. Es así como se le gana a una campeona en su casa", le dijo Linda Lecca a Depor.



"Trabajé mucho mi velocidad para moverme bastante y sacar más golpes. He estudiado al detalle a mi rival. Si cambia su estrategia, tengo un plan de combate para cada escenario. Si no pensara en ganar, no subiría a pelear. Vamos a ir a matar a esa alemana", agregó la boxeadora peruana.