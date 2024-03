¡Batalla en la categoría de los pesos pesados! Anthony Joshua, un histórico de la categoría, peleará ante Francis Ngannou este viernes 8 de marzo desde el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Mira la pelea de Joshua vs. Ngannou este 8 de marzo desde las 18:00 horas Perú y Colombia (17:00 de México) por la señal de DAZN Boxeo, único canal de TV que lo va a pasar en español. Otras peleas de la noche serán: Zhilei Zhang (c) vs. Joseph Parker - título OMB interino pesado / Rey Vargas (c) vs. Nick Ball - título pluma CMB / Israil Madrimov vs. Magomed Kurbanov - título AMB superwélter y Mark Chamberlain vs. Gavin Gwynne - peso ligero.

Joshua vs. Ngannou en vivo: transmisión de la pelea de boxeo de pesos pesados (Video: Twitter)