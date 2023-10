Una de las peleas más esperadas del año, la ansiada revancha entre Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski 2. Este sábado 21 de octubre desde el Etihad Arena de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, se desarrollará el UFC 294, uno de los mejores eventos del año que contará con la pelea de Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev como la gran coestelar. La preliminares iniciarán 8:00 a.m. de CDMX, la cartelera principal desde las 12:00 p.m. y la estelar empezaría 3:15 p.m. La transmisión del evento podrás verlo a través de Fox Sports Premium (México) o Star Plus en su señal streaming.

UFC 294, Makhachev vs. Volkanovski: mira la pelea de revancha en peso ligero (Video: UFC)