¡El evento más importante de la lucha libre! Wrestlemania 40 está aquí y podrás verlo EN VIVO y EN ESPAÑOL este sábado 6 de abril, en lo que será el Día 1. La transmisión estará a cargo de Fox Sports Premium, Star Plus y WWE Network, esta última disponible a nivel mundial. El evento central será The Bloodline (Roman Reigns & The Rock) vs. Cody Rhodes & Seth «Freakin» Rollins, con la condición de que si los primeros ganan, el combate en el Día 2 de Reigns vs. Rhodes será con reglas tribales, mientras que si ganan los últimos en mención, The Bloodline no podrá intervenir. Mira aquí el evento y sigue todos los resultados.

Wrestlemania 40 EN VIVO: transmisión del Día 1 EN DIRECTO desde Pensilvania (Video: @WWE)