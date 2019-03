Puños de oro: conoce más de Lucy Valdivia, la única boxeadora nacional con boleto fijo a Lima 2019

En boxeo , hasta el momento, solo hay una deportista clasificada a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Tiene el boleto gracias a sus constantes logros y porque es una de las mejores pugilistas que tiene, actualmente, nuestro país. Se trata de Lucy Valdivia (25 años), cuyo triunfo más reciente es el oro en la categoría de 51 kilos en la Copa Independencia de República Dominicana.

Cuando estaba en la secundaria, Lucy practicaba deportes como el fútbol, básquet, natación. Pero había uno que más le gustaba, en donde la pelota se tenía que elevar sobre la net, el vóley. Incluso, se había metido a un club para jugar ese deporte que tantas alegrías le ha traído al Perú.

Sin embargo, el destino le tenía preparado otro camino, uno donde sus manos tendrían que llevar un par de guantes en un ring. "Un día estaba almorzando y vi en la televisión que Kina Malpartida había ganado un título. Me quedé impactada y dije: ‘Quiero aprender este deport'", cuenta Lucy. Y añade riendo: "El boxeo fue como un amor a primera vista. Hicimos clic".

Al principio no recibió el apoyo de su madre, pues tenía miedo que su hija sufra un fuerte golpe en la cara o, específicamente, en la nariz. Como en ese entonces tenía 16 años, necesitaba el permiso de su mamá así que tuvo que decirle una pequeña mentira. "Le aseguré que solo me metería dos meses a practicar boxeo. Pero yo sabía que no sería así".

Se inscribió a una academia y al poco tiempo su profesor le dijo que tenía condiciones y que siguiera entrenando. Y, aunque estaba en el colegio, así lo hizo. Por las mañanas se subía a un cuadrilátero y en la tarde agarraba los libros. Poco a poco su madre cambió de actitud y le empezó a mostrar su apoyo. Esto fue determinante para que tiempo después pudiera ingresar a la selección nacional.

En 2015, participó en los Juegos Panamericanos de Toronto. Pero se quedó en los cuartos de final. No tiró la toalla. Al contrario, fue una gran experiencia para su carrera que estaba en ciernes. Lo único que pensó tras ese evento fue en mejorar. Y todo ese esfuerzo que ha dado durante estos últimos años, finalmente, ya brotó sus primeros frutos.

“El año pasado tuve una buena racha”, afirma Lucy. Y de eso no cabe la menor duda. Participó en los Juegos Odesur 2018 y se llevó la medalla de bronce. Luego, en el Campeonato Continental Femenino de Venezuela, se quedó con la plata. Como si se tratará de una escalera al éxito, solo le faltaba una presea dorada. Ese objetivo estaba tan impregnado en su mente que la consiguió. Y fue en la Copa Pacífico de Ecuador 2018, torneo que ya había ganado un año antes. Pero no solo se fue con el primer lugar, también se llevó la mención de mejor deportista del certamen.

Estos resultados le permitieron obtener un cupo para Lima 2019. Y para reafirmar que lo tiene bien merecido. Lucy inició este año con un tremendo triunfo. Fue la única pugilista peruana que ganó la medalla de oro en la Copa Independencia de República Dominicana.

Así se prepara para Lima 2019. Pero ubicarse entre los mejores deportistas requiere sacrificios y mucha dedicación. Eso, Lucy Valdivia, lo sabe perfectamente.

Lucy Valdivia en la Copa Independencia de República Dominicana. (Archivo personal)

Todo esfuerzo vale la pena

De lunes a sábados, Lucy se levanta a las 4:30 de la mañana y desde Los Olivos parte al Estadio Nacional, en La Victoria, para comenzar con su entrenamiento. Son dos turnos: el primero empieza a las 5:50 am y generalmente trabajan el físico. Y en el segundo, al mediodía, ya se dedican a la técnica. Lo mejor es que puede entrenar al lado de su esposo, Darwin Pérez, quien también es boxeador. "Ambos nos ayudamos. Si vemos que estamos haciendo algo mal, inmediatamente nos corregimos el uno al otro", dice Pérez.

Lucy también estudia administración de empresas en la Universidad Nacional Federico Villarreal y reparte su tiempo entre su vida académica y su vida deportiva. Este ciclo, sin embargo, no se ha matriculado pues quiere llegar en óptimas condiciones a Lima 2019.

"Tengo la total convicción de que puedo ganar la medalla de oro y eso como atleta me emociona mucho. Ya quiero estar en los Juegos Panamericanos. Ya quiero pelear y cantar el himno nacional de mi país. Eso va a ser muy emocionante", señaló Lucy.

Próximos torneos

- Prepanamericanas de boxeo olímpico en Nicaragua, del 2 al 11 de abril

- Campeonato Continental Elite de Boxeo en Honduras, del 3 al 11 de junio

