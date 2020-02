Con 39 años, muchos peleadores en general ya piensan en el retiro, pues cuesta más recuperarse una lesión y el cuerpo siente el desgaste de tantas batallas. Pero el peruano Luis Palomino es un caso especial. Comenzó tarde a su carrera profesional (a los 26), y lo hizo en las artes marciales mixtas (MMA).

Sin peleas amateurs, usó todos sus conocimientos previos para defenderse en el circuito profesional: jiu jitsu, boxeo, incluso capoeira. Pero sobre todo usó ese ‘corazón’ que se necesita y que solo te lo da la calle. Y es que siendo solo un niño (tenía 10 años), comenzó a pelear en California.

Al mudarse a Miami, las peleas callejeras continuaron y se fue abriendo paso entre tantas pandillas. Se 'fajaba’ a puño limpio y no le importaba la diferencia de tamaño, ni el lugar. Por eso, durante los 13 años que fue peleador de MMA, nunca huyó a un reto; por el contrario, consiguió lo que pocos lograrían: ser campeón en cuatro organizaciones, haber peleado en Bellator y otras promotoras alrededor del mundo, como en Rusia.

'Baboon’ también le dio ‘guerra’ a uno de los peleadores más explosivos como Justin Gaethje y se dio el lujo de ganarle a Jorge Masvidal, considerado ahora uno de los mejores de UFC. Además, de ser uno de los abanderados peruanos alrededor del mundo en deportes de contacto.

Aunque esos últimos cuatro años estuvo peleando MMA con dos ligamentos rotos de la rodilla, nunca se negó a ningún reto; tampoco pensó en operarse, pues implicaba un año de inactividad. Pero cuando le ofrecieron llegar a Bare Knuckle FC, la sangrienta promotora en la que se pelea sin guantes y que se basa en los primeros inicios de los deportes de contacto (boxeo sin guantes) , no lo pensó dos veces y aceptó.

No solo porque era una suerte de volver a sus inicios, boxeando sin guantes, sino que ya no tendría tantos problemas con la pierna. Al ser peleas de pie, no había necesidad de usar lucha, jiu jitsu o cualquier variante de lucha en el suelo; por ende, seguir lidiando con la lesión y tener más combates.

"Estuve involucrado en mucha peleas, tuve que aprender a defenderme. Las peleas a puño limpio en la calle, eso es brutalidad, es de salvajes. Yo soy conocido por ser un salvaje, así que me queda perfecto (estar en Bare Knuckle FC)”, le contó Luis Palomino a Depor. “Bare Knuckle está creciendo y pagan muy bien, tengo muchas peleas más por dar”, agregó.

Y este sábado en su flamante debut, el peruano saldrá con todo para enfrentar al puertorriqueño Elvin Brito en la primera ronda del Grand Prix por el título peso ligero (70 kilos) en la décima edición del Bare Knuckle en Florida, donde reside ‘Baboon’. Su rival, quien también pasó por las MMA y boxeo, tendrá su segunda presentación a puño limpio.

"Acepté pelear porque va a ser en la Florida y hacía seis años que no peleaba aquí. ¿Sobre mi rival? Es buen contrincante, tiene la mano pesado, va a ser una guerra, pero voy a pegar y noquearlo lo más rápido posible. Voy a ser campeón”, aseguró ‘Baboon’.

Luis Palomino tuvo careo con Elvin Brito en la previa de su combate. (Bare Knuckle FC)

Sobre Bare Knuckle FC:

La promotora Bare Knuckle FC, que tiene en sus filas a boxeadores y nombres conocidos en las artes marciales mixtas, como Artem Lobov, ‘Bigfoot’ Silva y Wanderlei Silva. A diferencia de las MMA, las peleas de este tipo tienen reglas específicas, no se permiten patadas, codos o rodillas, como en el boxeo, pero con la excepción de que están permitidos los agarres (tipo clinch).

Los combates se desarrollan en un ring de forma circula y con cuerdas, como en el boxeo. Los peleadores no usan guantes, solo vendas por debajo de los nudillos. El primer evento de Bare Knuckle FC fue en junio del año pasado.

Principales reglas:

•Los peleadores podrán pegar cinta adhesiva a sus muñecas. Ninguna cinta o gasa puede estar a tres centímetros de los nudillos.

•Solo están permitido los puños, no patadas, codazos, rodillas o agarres de lucha (grappling).

•En un clinch (cuando ambos peleadores quedan abrazados, limitando sus movimientos), el peleador puede golpear con la mano abierta. Si no hay acción en tres segundos, mientras están en clinch, el árbitro los separará.

•Si un peleador cae noqueado, tendrá 10 segundos para volver a ponerse de pie, sino el árbitro detendrá el combate. El rival no está permitido de golpear al caído. Si lo hace, será descalificado.

•Si un peleador recibe un corte y la sangre le complica la visión, el árbitro detendrá las acciones por 30 segundos para que reciba atención. Si no se consigue para el sangrando, el combate se detendrá y el rival será declarado ganador.

•Las peleas serán de dos minutos por round, en total son cinco asaltos.

Uno de los combates más importantes de la promotora: Artem Lobov vs Jason Knight. (Bare Knuckle FC)

PUEDE INTERESAR