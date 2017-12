Se habló de una posible pelea, que era el inicio de una promoción, pero Jonathan Maicelo no está para juegos. En entrevista con Depor, la 'Cobra' reveló lo que realmente pasó con David Zegarra en una conocida tienda de ropa deportiva.

En la tarde del miércoles, ambos boxeadores tuvieron un candente enfrentamiento frente a la prensa. Según la 'Pantera', Jonathan Maicelo lo golpeó cuando este trató de saludarlo. Sin embargo, hay una razón detrás de este comportamiento.

"Viene a saludarme después de hablar mal de mí y decir que soy una mala persona. No somos políticos para estar con esas hipocresías. Yo sé escoger a mis enemigos y me baja los bonos rodearme de gente así", señaló el 'chalaco'.

Asimismo, reveló por qué David Zegarra no es un rival para él. "¿En qué ranking esta él? ¿A quién le ha ganado? Él pelea en el parque comunal yo en el Madison Square Garden. No me importa el peso, esto es boxeo, es algo profesional me ha costado llegar hasta acá".

"Yo no estoy en los realities ganando plata fácil. Yo me la gano con mi sudor como los hombres, no armando vasitos. Ahora estoy enfocado en mi próxima pelea que espero sea nuevamente en el MSG. Estoy enfocado en eso ahora", finalizó.