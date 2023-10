¡Se viene uno de los mejores eventos del año! Luego de 8 meses de un controversial resultado en Perth, Australia, Alexander Volkanovski va por su ansiada revancha ante Islam Makhachev en el UFC 294. El peleador australiano, campeón de peso pluma de la UFC, subirá algunas libras para pelear en la categoría de peso ligero y se espera un vibrante combate. Como coestelar, Kamaru Usman chocará ante Khamzat Chimaev en la categoría peso mediano. Mira aquí los horarios y canales de transmisión del evento.

¿Cuándo es el UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski?

Todo se va a desarrollar el próximo sábado 21 de octubre y es una edición especial. Este evento del UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski, es una de las mejores carteleras de todo el 2023 y se vivirá desde el Etihad Arena de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Este recinto cuenta con una gran capacidad de 18 mil espectadores, que verán cara a cara a los mejores libra por libra del mundo peleando por el campeonato de peso ligero que ostenta el ruso Makhachev.

¿A qué hora ver el UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski?

Este evento del UFC 294 que enfrentará a Makhachev contra Volkanovski será en un horario especial debido a que se llevará a cabo en Abu Dhabi. La preliminares empezarán desde las 8:00 a.m. de CDMX (10:00 ET, 11:00 Argentina o 4:00 p.m. de España), mientras que la cartelera principal empezará a partir de las 12:00 CDMX (14:00 ET, 15:00 Argentina o 20:00 España).

Cabe resaltar que la pelea de Makhachev vs. Volkanovski del UFC 294, la estelar de la noche, empezaría a partir de las 15:15 horas de CDMX (17:15 ET, 18:15 Argentina o 23:15 de España). Se espera que esta sea la hora de inicio, aunque el evento podría adelantarse o retrasarse, dependiendo de la duración de las peleas anteriores.

¿Dónde ver transmisión del UFC 294 Makhachev vs. Volkanovski?

Hay varias opciones para ver el evento de UFC 294 entre Makhachev vs. Volkanovski, tanto en TV como en señal streaming. Los canales de TV son: Fox Sports en México, Eurosport en España y ESPN PPV en Estados Unidos. De otro lado, las señales streaming son: UFC Fight Pass a nivel global, Star+ única señal en Latinoamérica, ESPN+ en USA o Eurosport Player en España.

Recuerda que las señales streaming como Eurosport Player, ESPN PPV, Star Plus o UFC Fight Pass tienen un costo mensual de suscripción que deberás pagar o probar el mes gratuito en caso esté la opción habilitada.

Cartelera estelar del UFC 294

Said Nurmagomedov vs. Muin Gafurov: peso gallo.

Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves: peso medio.

Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker: peso semipesado.

Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev: peso mediano.

Islam Makhachev (c) vs. Alexander Volkanovski: peso ligero.

Cartelera preliminar del UFC 294

Sharabutdin Magomedov vs. Bruno Silva: peso medio.

Victoria Dudakova vs. Jinh Yu Frey: peso paja femenino.

Nathaniel Wood vs. Muhammad Naimov: peso pluma.

Mike Breeden vs. Anshul Jubli: peso ligero.

Abu Azaitar vs. Sedriques Dumas: peso medio.

Javid Basharat vs. Victor Henry: peso gallo.

Mohammad Yahya vs. Trevor Peak: peso ligero.

Tim Elliott vs. Muhammad Mokaev: peso pluma.