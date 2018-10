Nadie quedará impune y habrá grandes sanciones para los dos, aunque se analizarán las medidas del caso. El triunfo del ruso Khabib Nurmagomedov sobre Conor McGregor, en la categoría los pesos ligeros de la UFC , fue empañada por los violentos incidentes que se produjeron fuera del octágono. Sobre ello, el presidente de la empresa más importante de artes mixtas, Dana White, hizo una descalificadora crítica.

"Esto no es lo que somos, esto no es lo que hacemos, no somos esto. Nadie esperaba que Khabib saltara de la jaula , la policía hizo un gran trabajo controlándolo. Era demasiado perfecto, todos dieron el peso, la seguridad fue perfecta. Así no es normalmente un evento de artes marciales mixtas", dijo el empresario en conferencia de prensa.

Por otra parte, White también confesó habrá castigos para los involucrados en el escándalo. "Quienes saltaron nunca pelearán aquí. Tukhugov no peleará contra Lobov por su participación en el incidente. Apesta terminar así. Es una mier*. Una larga suspensión puede significar que Khabib sea despojado del título", advirtió.

Nurmagomedov, de 30 años, mantuvo su invicto (27-0-0, 11 de ellas en la UFC) luego de mostrarse muy superior a McGregor desde el principio, presionándolo en todo momento, superándolo desde el suelo y acabando con él en el cuarto round con un mataleón, una sumisión común en las artes marciales mixtas (MMA).



Tras la rendición de McGregor, Nurmagomedov se lanzó por encima del octágono al rincón de su oponente, aparentemente para pegar al entrenador de su rival, Dillon Danis, lo que dio paso a una pelea multitudinaria en la que incluso varios miembros del público subieron al cuadrilátero a golpear al irlandés mientras este se recuperaba, obligando a la policía a actuar.



McGregor abandonó el ring abucheado, su rival fue despedido con lanzamiento de objetos por parte de los aficionados y el jefe de la UFC, Dana White, se negó a entregarle el cinturón a Khabib por miedo a provocar más altercados en medio de una trifulca generalizada y señaló que el cheque del ruso ha sido retenido mientras estudian los acontecimientos.

Con información de AFP