El primer round de la lucha entre Mcgregor y Khabib dejó como primer gran golpe el brutal derechazo en su defensa por el título ligero de la UFC 229. El peleador ruso no se guardó nada y arrancó con todo en el evento estelar de Las Vegas.

Desde el inicio del primer round, Khabib Nurmagomedov salió a presionar a Conor McGregor, buscando con agresividad sus piernas para llevarlo a la lona. Y el irlandés no pudo poner mucha resistencia.



No obstante, fue en el segundo asalto, cuando Khabib Nurmagomedov le propinó a Conor McGregor una verdadera paliza. El campeón ruso estuvo a punto de ganar por nocaut con su potente ground and pound, pero la campana salvó a The Notorious.



Finalmente, el combate entre el peleador ruso e irlandés terminó con el sometimiento de Mcgregor de parte de Khabib, quien tras una gran pelea encontró la manera perfecta de enganchar a su rival para quedarse con el título ligero.