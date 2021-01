Mientras todas las miradas están centradas en el duelo entre Conor McGregor y Dustin Poirier, el estelar del UFC 257, la organización confirmó un acto de indisciplina protagonizado por un luchador que estaba programado para la jornada que se desarrollará en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

La empresa de artes marciales mixtas desveló que Ottman Azaitar fue el infractor. En la antesala a la esperada velada, se conoció que el marroquí incumplió los protocolos de seguridad establecidos. Entonces, el luchador, que posee un récord invicto de 13-0, fue expulsado por el mismísimo Dana White.

Azaitar estaba programado para medirse a Matt Frevola (8-1-1) en las preliminares del cartel que tiene como atractivo principal el duelo McGregor vs. Poirier. Ahora, el peleador marroquí será reemplazado por el ruso-armenio Arman Tsarukyan.

Posteriormente, Dana White brindó más detalles de lo acontecido. “Ottman Azaitar y su equipo se cortaron las pulseras y se las dieron a alguien fuera de la burbuja. No sé cómo lo hicieron. El tipo que las cogió apareció por aquí (en Fight Island) con una bolsa, entró en una habitación, tuvo que cruzar por cuatro balcones, entró en la habitación (de Ottman), dejó la bolsa, se cambió de ropa y luego se fue”, declaró a BT Sports.

Enseguida, el presidente de la compañía confirmó la decisión de separar al alemán por la falta cometida. “Cuando la seguridad trató de detenerlo, él no se detuvo y sí, claro que esto es algo malo. Ottman ya se fue, ya no es un luchador de UFC y no peleará”, sostuvo en la conversación con el medio citado.