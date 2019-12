A sus 25 años, Humberto Bandenay ha vivido un ‘carrusel de emociones': a gritado de alegría (por su primer triunfo en UFC), ha llorando en silencio (cuando acumuló de tres derrotas seguidas) y ha vuelto sentir ese ‘fuego’ que tiene todo peleador (luego de volver a la victoria en el FFC). Pero la vida te pone eso, una serie de obstáculos, los cuales te preparan para algo mejor.

Y este viernes, Bandenay volverá a la escena internacional de la mano de Combate Américas, la promotora latina de artes marciales mixtas más importante de la región. Es que el peruano formará parte de la Copa Combate, en donde buscará ganar el trofeo, el premio de 100 mil dólares y la oportunidad de ser retador al título de peso ligero (70 kilos) de la organización, que actualmente pose el mexicano Rafa García.

El primer reto de ‘Desbande’ será el colombiano Hugo Prada, a quién enfrentará en la primera ronda de la Copa Combate. Un duelo que será a un solo round de cinco minutos. Y en la previa a su debut en Combate Américas, Bandenay conversó con Depor.

Humberto, ¿cómo te sientes por esta vuelta a la escena internacional en Combate Américas?

Me siento emocionado y contento de poder estar en una jaula importante, en un evento internacional, como Combate Américas. Y con ese plus de que será en casa, en Perú, es una alegría tremenda.

¿Cómo así se da tu incorporación a Combate Américas?

A veces se cierra una puerta, pero otra se abre. Tuve ofertas de varias promotoras y se optó por esta (Combate Américas), porque ya hay un trabajo con mi agente para lo que nosotros queremos. Combate Américas es una empresa grande en la que yo me quiero desarrollar por el momento.

¿Con cuanto tiempo de anticipación te avisaron sobre esta pelea?

Me avisaron hace dos semanas aproximadamente. Lo bueno es que yo ya venía de dos campamentos juntos por el FFC (Fusion Fighting Championship, promotora local). Así que empalmé esta, es bueno porque ya estaba en ritmo.

¿Sirvió también que hayas vuelto a la victoria en tu última pelea para tener esta oferta?

Si, de hecho influye, pero no se si tanto para Combate Américas, porque ya me estaban contactando desde antes. Para mi, sí me sirvió en lo emocional, me da mucha confianza.

Vas a estar en un formato nuevo en la Copa Combate...

Sí, es un nuevo formato para mí. Es emocionante tener tres peleas en una noche, yo me veo ganador. Estoy pensando en eso, hemos armado la estrategia.

Humberto Bandenay entrenó en los equipos DTC y FFC. (Foto: José Rojas/GEC)

¿En esta Copa, estarás en 70 kilos, una nueva división para ti?

He estado analizando, si me quedo en 66 kilos o en 70. Yo llego siempre 66, pero siento que no me recupero del todo, se me va la fuerza y el cardio. En 70, me siento más completo, más desarrollado. Es momento de hacerle saber a la gente que puedo pelear en dos divisiones.

Tu primer rival será el colombiano Hugo Prada, ¿qué sabes sobre él?

Sé que es un peleador alto, es cinturón marrón en jiu jitsu, tiene striking (pelea de pie), pero ya hemos armado la estrategia para acabarlo.

Justamente, ¿cómo manejarás el tema de la estrategia pensando en tener tres peleas?

En estos casos, tienes que ser contundente e inteligente a la a vez. Estamos enfocados en hacer una pelea inteligente para terminar sin ningún daño y estar óptimos para las próximas peleas.

La pelea es a un round de cinco minutos, ¿es para salir con todo?

Sí, serán cinco minutos intensos y si puedo acabarlo lo voy a a hacer.

¿El premio y la oportunidad titular son aliciente para ti?

Creo que todo llega a su debido momento, por algo estoy acá. Esta oportunidad se me presentó, voy a quedarme con la copa y darle una alegría a Perú. Me vendrían bien esos 100 mil dólares (risas). Estoy mentalizado en hacer tres combates y retar al campeón mexicano.

¿Te consideras uno de los candidatos a ganar la copa?

Sí, pero eso queda de lado. Yo estoy concentrado en mi trabajo, en lo que voy a hacer en la jaula, lo demás viene por sí solo. Voy a hacer una estrella de Combate Américas y esa copa se queda en casa.

