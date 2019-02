Grito de alegría: John Jairo Quiñones venció a Jhonatan Cieza en el evento estelar del 300 Sparta 29

La edición 29 del 300 Sparta se realizó con éxito en el club Chiquián de Breña. La cartelera tuvo 13 combates y la estelar del evento de MMA estuvo a cargo del duelo entre John Jairo Quiñones y Jhonatan Cieza, pactado en 57 kilos.

Quiñones, conocido como la 'Bala', volvió a enfrentar a Cieza, 'Petty', quien lo venció en su debut como peleador profesional el año pasado. Esta vez, el integrante de los Perros Sarnosos se cobró revancha y lo derrotó por decisión mayoritaria.

Por su parte, la coestelar del 300 Sparta 29 estuvo a cargo del choque entre el peruano Javier Ames y el cubano Freddy Masabo. Luego de tres rounds, el resultado acabó en empate mayoritario



Asimismo, la pelea entre la venezolana Yuneisy Duben y la peruana Mavet Torres quedó 'sin resultado'. Por su parte Milko Tucto finalizó con un 'mata león' a Bray Paiva. Y por la misma vía, el peruano Jorge Cuenca se llevó la victoria sobre Marvin Pérez.



En otro de los duelos profesionales del 300 Sparta 29, Diego Villar, de 17 años, venció a Bily Chong por decisión unánime. Revisa todos los resultados del evento de MMA.

300 Sparta 29: resultados del evento

CARD ESTELAR

*John Jairo Quiñones (Los Perros Sarnosos) venció a Jonathan Cieza (Pmac) por decisión mayoritaria



*Fredy Masabo (Team Instinto) vs Javier Ames (Pmac) fue declarado empate mayoritario



*Yuneisy Duben (Bjj-Peru/Los Perros Sarnosos) vs Mavet Torres (The Pitbull Team ) fue declarada 'no contest'



*Milko Tucto (Los Perros Sarnosos) finalizó a Bray Paiva (Team Paiva)



*Jorge Cuenca (Los Perros Sarnosos) finalizó a Marvin Perez (Los Tigres de Barrabas)



*Diego Villar (Los Perros Sarnosos) venció a Bily Chong por decisión unánime



CARD PRELIMINAR

*Andre Shinarua (Los Perros Sarnosos) venció a Erick Villano (40 Glok MMA) por decisión unánime



*Omar Arteaga (Team Escorpion) venció a David da Costa (Los Perros Sarnosos) por decisión unánime



*Paolo Vaccaro (Team Dinamita) finalizó a Alonso Acho (Team Ludus)



*Yeng Inga (Team Doble A de la Mata) venció a Alberth Salmavides (Attitude FC)



*Sthepano Diaz (M -16) finalizó a Juan Mallma (Team Dinamita)



*Brayan Montalvo (Pmac) venció a Victor Larrea (Attitude FC) por decisión unánime



*Javier Gurmendi (40 Glok MMA) vencio a Christoper Arteta (Team Renzo Gracie) por decisión unánime