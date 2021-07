Lo mejor de las artes marciales mixtas (MMA) regresa al país con el evento Fusion Fighting Championship 46, que traerá una impresionante cartelera internacional con competidores de Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y el Perú. En esta esperada cita tendremos frente a frente a los mejores atletas de peso pluma en el país, en un duelo por el título de la categoría.

En la pelea principal de la noche, el excampeón de los 66 kilos., Rudy ‘El Charanguero’ Gavidia tendrá un mano a mano contra el experimentado Martín ‘El Frío’ Mollinedo, en un combate válido por el título de peso ligero

La participación internacional está asegurada en esta velada con el duelo entre los peruanos Rodrigo Vera, ‘Gato loco’, y el colombiano Mauricio Gómez Oquendo, así como ‘The Machine’ Rolando Bedoya ante el cafetero Mauricio Otárola.

En otro de los duelos que promete, el prospecto peruano James Llontop se medirá al venezolano Gregoris Cisneros, mientras que Patricio ‘Goliath’ Navarrete defenderá los colores de Chile ante Daniel ‘Morodo’ de Ecuador.

En total serán doce emocionantes combates internacionales, con un título en juego y los mejores representantes de cinco países, en una velada que desde ya ha concitado gran expectativa entre los aficionados de Sudamérica. La cita será este sábado 17 de julio en la ciudad de Lima y será llevado a las pantallas de todo por el país, por la primera señal deportiva, Movistar Deportes.

FFC 46: cartelera del evento

Cartelera estelar

Rudy Gavidia (PER) vs Martín Mollinedo (PER) (Título vacante de peso pluma)

José Zarauz (PER) vs. Fernando Noriega (PER) (Pluma)

James Llontop (PER) vs. Gregoris Cisneros (VEN) (liviano)

Inor Valladares (PER) vs. John Jairo Quiñones (PER) (Mosca)

Rodrigo Vera (PER) vs. Mauricio Gómez Oquendo (COL) (gallo)

Rolando Bedoya (PER) vs. Mauricio Otárola (COL) (Wélter)

Cartelera preliminar

Patricio Navarrete (CHI) vs. Daniel Morodo (ECU) (Mediano)

Manuelo Etoube (PER) vs. Manuel Meza (ECU) (Peso pactado 75kgs.)

José Galindo (PER) vs. Ricardo Centeno (ECU) (Mediano)

Oscar Miguel (PER) vs. Fabricio Robles (PER) (Mosca)

Sandra Lavado (PER) vs. Germania Lascano (ECU) (Mosca)

Pablo Quintanilla (PER) vs. Rodrigo Paz (PER) (Peso pactado 59 kgs.)