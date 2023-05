La WWE está lista para lanzar su última producción, un emocionante espectáculo que se llevará a cabo en Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita. Night of Champions, como se conoce este evento, promete una nueva edición llena de acción y sorpresas que hará las delicias de los fanáticos. Pero esto no es todo, ya que Jeddah será el escenario privilegiado que recibirá el esperado regreso de Night of Champions, un evento que no se había celebrado desde el año 2015. En esta ocasión, todas las estrellas de la WWE se unirán para ofrecer un espectáculo épico e inolvidable, repleto de emoción y acción que cautivará a la audiencia.

En el evento, se presentan varios combates de alto calibre que prometen emocionar a los fanáticos. Por un lado, se espera con ansias el enfrentamiento entre dos grandes figuras como Aj Styles y Seth Rollins, quienes prometen brindar un espectáculo lleno de habilidad y técnica. Sin embargo, es el esperado encuentro entre el imponente Brock Lesnar y el talentoso Cody Rhodes el que se lleva todas las miradas y genera una gran anticipación entre los aficionados. Esta pelea promete ser épica y cautivar a todos los presentes con su intensidad y potencia.

¿Cuándo se llevará a cabo el WWE Night of Champions 2023?

Día: Sábado 27 de mayo.

Pre-show: 12:30 EST (10:30 CDMX, 11:30 Lima y Quito, 13:30 Argentina, 18:30 España).

Cartelera principal: 13:00 EST (11:00 CDMX, 12:00 Lima y Quito, 14:00 Argentina, 19:00 España).

¿Cómo y dónde ver WWE Night of Champions 2023?

Los fanáticos en Estados Unidos tendrán la opción de ver WWE Night of Champions 2023 a través de pago por visión o mediante la plataforma Peacock. En México, el evento podrá ser seguido a través del canal de televisión Fox Sports Premium.

Para aquellos fuera de Estados Unidos, WWE Night of Champions estará disponible a través de la plataforma de transmisión en línea WWE Network.

La cartelera de combates de WWE Night of Champions 2023

Kevin Owens y Sami Zayn (c) vs. Roman Reigns y Solo Sikoa, por el título indiscutido de parejas de la WWE.

Seth Rollins vs. AJ Styles, final del torneo por el título mundial de peso pesado.

Cody Rhodes vs. Brock Lesnar.

Gunther (c) vs. Mustafa Ali, por el título intercontinental de WWE.

Bianca Belair (c) vs. Asuka, por el título femenino de Raw.

Rhea Ripley (c) vs. Natalya, por el título femenino de Smackdown.

Becky Lynch vs. Trish Stratus.

