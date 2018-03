No para hasta que le haga caso: John Cena retó a The Undertaker por Instagram

Instagram VIRAL. John Cena está desesperado por pelear con The Undertaker en WrestleMania 34. Ya ha intentado de todo en los shows de la WWE , pero el luchador leyenda aún no le contesta. Es por ello que decidió migrar a las redes sociales, para ver si por ahí sí tiene mejor suerte.



Mediante su cuenta de Instagram, John Cena publicó un dibujo que lo representa. A su lado, aparece la cara de The Undertaker, a quien le hace un petición.



"Vamos, haz algo", es el mensaje que le dedica. Con ello, John Cena quiere incentivarlo a responder a los múltiples retos que le ha mandado a lo largo de las últimas semanas.



John Cena aún no tiene rival confirmado para el evento de la WWE, pero se espera que The Undertaker lo acompañe al ring. De lo contrario, Rey Mysterio es otro nombre que suena bastante.



WrestleMania 34 se llevará a cabo el próximo 8 de abril, en Nueva Orleans. La pelea central será entre Brock Lesnar y Roman Reigns, por el título universal.

Una publicación compartida de John Cena (@johncena) el Mar 26, 2018 at 5:15 PDT