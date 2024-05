¡Pelea desde el Tokio Dome de Japón! Luis ‘Pantera’ Nery vs. Naoya Inoue EN VIVO se verán las caras este lunes 6 de mayo en un combate de boxeo para definir al campeón indiscutido del peso supergallo. La pelea de Pantera vs. Inoue será transmitida desde las 5:00 a.m. hora del Centro de México por la señal de ESPN y Star Plus. El Tokio Dome, con capacidad para 42 mil espectadores, es el escenario para este combate y será escenario de una pelea de boxeo después de 34 años, siendo el último combate aquel histórico en el que Mike Tyson perdió su invicto ante james Douglas en febrero de 1990.

Pantera Nery vs. Naoya Inoue EN VIVO: transmisión de la pelea de boxeo (Video: Twitter)