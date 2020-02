La peruana Angélica Espinoza, quien practica taekwondo, fue elegida como la segunda mejor paradeportista de esta parte de la región, en una votación hecha por el Comité Paralímpico de las Américas. Fue la mujer con mayor votación.

El primer lugar lo consiguió el para badmintonista guatemalteco, Raúl Anguiano, producto de sus buenas actuaciones a lo largo de todo el 2019.

Angélica fue abanderada en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y se colgó la medalla de oro en para taekwondo. Actualmente, se viene preparando para su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

¿Cómo recibiste la noticia?

He estado siguiendo las votaciones. El primer lugar fue sin duda bien ganado por el deportista de Guatemala, Raúl Anguiano. Yo he estado viendo como crecían las votaciones y me he sentido emocionada.

Un buen segundo lugar, luego de haber ganado la medalla de oro en los Panamericanos…

Creo que los Parapanamericanos es un gran triunfo de todos los peruanos donde los para deportistas recibimos todo el apoyo. Logramos medallas que sin duda marcarán un antes y después del Para deporte.

Este segundo puesto como la mejor para atleta te ubica como la primera mujer del continente

Me siento feliz por este logro importante. Creo que el primer lugar está muy bien merecido y es un premio absoluto. El segundo puesto me alegra y me obliga a seguir trabajando por nuestro país.

Lo importante es que el país se puso de pie y apoyó a Angélica Espinoza…

Me siento muy agradecida por el apoyo de todas las instituciones y los peruanos que no dudaron en votar. Gracias por todo el apoyo. Yo los llevo en mi corazón.

