Luego de superar adversidades y buscársela para lograr lo que quería, el ‘Nene’ Méndez finalmente tendrá la oportunidad de representar al país fuera de nuestras fronteras, en Europa a más de 10 kilómetros de distancia. El peruano de 28 años peleará este viernes en el evento Cage Fight Series 13 en Austria ante el local Bogdan Grad en peso pluma (66 kilos), en un evento que además será transmitido por el canal de streaming de la UFC (UFC Fight Pass).

Méndez buscó por sí solo esta oportunidad y tuvo incluso que costear su pasaje, por lo que hizo hasta una actividad (caja china) para conseguir su bolsa de viaje y todo. El ‘Nene’, lejos de desmotivarse por los problemas que se presentaban, le puso buena cara a la situación y está listo para darse a conocer al otro lado de mundo. Depor conversó con el peleador nacional a poco de su pelea en el evento austríaco para conocer los detalles de su preparación y lo que espera del combate ante un oponente experimentando como Bodgan Grad.

¿Cómo te has preparado para tu pelea del 10 de marzo en Austria?

Estoy muy contento por esta oportunidad, hace mucho tiempo la estaba esperando, pero no se daba. Yo mismo he buscado esta oportunidad, yo mismo la he creado y yo mismo estoy solventando mi viaje. Un gran amigo que tengo en Bélgica fue el que me ayudó a conseguir la pelea. Me preparo muy duro para todos los rivales, para todos entreno igual, siempre trato de adquirir nuevas armas, nuevas herramientas.

¿Cómo así se concreta esta pelea?

El año pasado no la estuve pasando bien en Perú, económica y emocionalmente, hasta que un amigo mío tuvo una enfermedad y me puse a pensar, ‘tengo todo y voy a buscar una oportunidad’. Busqué a mi amigo Wagner que vive en Bélgica y me avisó sobre una pelea en Austria contra un peleador local, no lo dudé.

Tu rival Bogdan Grad, ¿qué sabes sobre él?

Siempre con mi equipo estudiamos a nuestros rivales, esto es de estrategia, siempre observamos los puntos fuertes y los puntos flacos. [Bogdan] Es un buen peleador, pero yo no le pienso regalar la victoria a nadie, no me he preparado tan duro para ir y perder. Sabemos que es striker, es un peleador completo. Ese día van a ver una mejor versión de mí, con una buena mentalidad y enfocado.

¿Qué has mejorado en este campamento?

He venido mejorando constantemente desde el inicio de la pandemia. La pandemia para mi fue aprendizaje, en ese tiempo me he ido puliendo, no he parado desde ese momento, adquiriendo nuevos conocimientos, en el striking y en el suelo, como el jiu-jitsu.

Renzo Méndez junto a su entrenador de jiu-jitsu, Gaspar Espejo. (Alessandro Currarino/GEC)

Esta será tu primera pelea afuera del país, algo que esperabas hace mucho...

Yo me siento muy tranquilo. Cuando peleo en Perú, en la semana de pelea, estoy expectante, a veces no puedo ni dormir, pero ahora va a pasar lo que siempre he querido, lo que siempre imaginé, pero me siento tranquilo, Mis entrenamientos para una pelea son de lunes a sábado; lo estoy tomando muy feliz, muy expectante para ese día, quiero hacer historia, quiero que vean que tengo talento, que Perú tiene talento y que se puede lograr lo que uno se propone.

Siempre estaba ese tema de pelear afuera, era un objetivo que tú tenías...

Como peleador, siempre he buscado esta oportunidad, pero no se daba. Acá me han negado tres veces la visa (a Estados Unidos). Cuando uno le niegan algo, se bajonea, incluso uno se pone a pensar, la edad avanza, y uno siente que no está logrando nada en este deporte, pero siempre tengo una fe constante y todo pasa por algo, me ha salido esta oportunidad, me voy a Europa ha demostrado lo que he trabajado.

Has tenido que también costear los gastos del viaje, ¿qué hiciste?

No la he estado pasando bien, pero este año dije que iba a hacer una locura. Salió esta pelea, pero no estaba cubierto los pasajes, el pasaje no es nada barato, antes habían amigos, empresarios que me ayudaban, pero esta vez el Perú no la está pasando bien, y eso me ha hecho notar, que a mis amigos tampoco les está yendo bien. Entonces recurrí a todo el Perú, hice una actividad (caja china), una recaudación de fondos para poder conseguir el pasaje, hice mi actividad y así pude conseguir el pasaje.

Renzo Méndez tiene un récord de 17- 6 como peleador profesional. (Alessandro Currarino/GEC)

Con la actividad que hiciste lograste cubrir tus pasajes entonces...

Sí, lo bueno que el evento me va a pagar también y lo he tomado como una inversión. Ahorita no estoy peleando por dinero, en el Perú nadie pelea por dinero, es mentira que acá ganas dinero, realmente lo estoy haciendo porque me apasiona, por diversión y porque mi nombre siempre esté en lo más alto y se haga notar en el mundo. No lo estoy haciendo por dinero, es necesario, sí, pero ahora no lo estoy haciendo por eso.

¿Quiénes han sido clave para que esto ocurra?

Mi agradecimiento eterno a Francis Allison (alcalde de Magdalena) por su constate apoyo para mí vida, a mis escuelas BarranKO, Dogo Training Center y Guigo G3, y también a Miguel Gaviño, mi preparador físico.

El evento Cage Fight Warriors será transmitido por la plataforma de la UFC, es importante eso para hacerse notar...

Sí, hace unas semanas vino mi mánager, me dijo ‘a veces la exposición vale mucho más que cualquier cosa, yo estudié mucho este evento, voy a pelear en donde a veces los peruanos no pelean, si vemos a un peruano que haya peleado en Europa, no conocemos a uno que haya tenido buena exposición, yo quiero la exposición, voy a tener una gran exposición y probablemente sea mi pase a algo mejor, como las grandes ligas

¿Cómo esperas que se desarrolle la pelea?

Esta pelea va a hacer muy agresiva, explosiva, mi rival es un peleador experimentando, no hay ninguna desigualdad , él tiene un récord de 10-1, yo voy 10 peleas invicto. Será una pelea muy pareja, todo el mundo sabe que yo no pienso regalar la victoria a nadie, voy a salir a pelear.

¿Estás preparado para cualquier ámbito o situación que se dé durante la pelea?

Sí, estoy preparado para todo, para ganar por nocaut, sumisión o decisión. No me interesa en que round gane, pero lo voy a hacer, tampoco me interesa cómo voy a ganar, estoy preparado para las tres situaciones. Tengo una confianza en Dios que me da ese plus, ese día voy a defender mis palabras.

¿Cuál sería el triunfo ideal?

A mí me encantaría noquear, soy un grappler, pero me encantaría noquear a un noqueador, sería genial, voy a buscarlo.

