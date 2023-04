Ryan García cayó ante Gervonta Davis y perdió el invicto con un espectacular nocaut en el séptimo round. Luego de este enfrentamiento, que es considerado como la ‘Pelea del año’, el boxeador californiano de origen mexicano reveló que le afectó la cláusula de rehidratación que firmó previo al duelo que se realizó en el T-Mobile Arena.

En una conferencia de prensa, Ryan García aseguró que no se sintió bien durante la pelea en el recinto ubicado en Las Vegas, Nevada. “Mi percepción honesta es que no me sentí muy bien”, dijo el pugilista tras el enfrentamiento.

“No me sentí fuerte en el ring, me sentí un poco débil. No sentía las piernas muy fuertes cuando iba hacia el ring. Pero tampoco quiero apuntar mucho a eso. Las cosas son como son. Yo firmé ese contrato”, agregó.

¿De qué se trataba la cláusula de rehidratación?

Para la pelea entre Ryan García y Gervonta Davis, se firmó un peso pactado de 136 libras con una cláusula de rehidratación, en la que se estipulaba que los boxeadores debían pesarse una horas antes de subir al ring y no debían pasar las 146 libras.

Gervonta Davis frenó a García en pelea estelar y permanece invicto

El invicto Gervonta Davis le propinó a Ryan García la primera derrota de su carrera el sábado, con un golpe paralizante al cuerpo del californiano en el séptimo asalto de su pelea estelar en los pesos ligeros en Las Vegas, Nevada. Davis, que ha ganado cinco títulos mundiales en tres categorías, agregó otro nocaut destacado a su colección para mantenerse invicto con balance de 29-0 con 27 nocauts.

García estaba corriendo en la segunda ronda cuando Davis lo golpeó con un contragolpe de izquierda para enviarlo a la lona. El golpe de nocaut fue deslumbrantemente rápido cuando Davis aprovechó que García avanzaba y conectó otra fuerte izquierda en la caja torácica de García.

Después de retroceder tambaleándose, García se estabilizó e intentó cuadrarse antes de caer sobre una rodilla, incapaz de levantarse antes de que el árbitro Thomas Taylor contara hasta 10.