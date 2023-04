A menos de dos semanas de su pelea ante el británico John Ryder, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, uno de los principales referentes del deporte mexicano en la actualidad, habló con la prensa sobre la gestión deportiva en México y alzó la voz contra lo que considera la falta de interés de gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el deporte, especialmente por el boxeo.

Si bien ‘Canelo’ Álvarez es uno de los atletas que más ingresos tiene por año, aproximadamente 85 millones de dólares, sus inicios fueron complicados y explicó que cuando era parte de la delegación de boxeo supuestamente contaban con apoyo, pero nunca recibió nada y los fondos se perdieron.

“Cuando yo iba a representar a Jalisco en las Olimpiadas Nacionales, si ganabas una medalla de oro, te iban a dar tanto dinero mensualmente, no era mucho, pero salía los camiones u otras cosas, me ayudaba, pero no llegó, nunca recibí nada, se lo robaron todo”, sentenció el campeón tapatío.

Asimismo, ‘Canelo’, quien inició su carrera profesional a los 15 años de edad (2009), detalló que a los funcionarios gubernamentales de ahora no les interesa el deporte y mucho menos el boxeo, pese a que ser el que “más gloria le ha dado al país”.

“Se preocupan por muy pocas cosas, pero no apoyan el deporte, mucho menos del boxeo, que es el que más gloria le ha dado al país”, apuntó el mexicano, que expondrá su título supermediano el próximo 6 de mayo ante Ryder en su tierra, Guadalajara (Estadio Akron).

¿Cuándo es la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. John Ryder?

Cada vez falta menos. Saúl Álvarez anunció que volverá a su natal Jalisco, en México, para exponer sus cuatro títulos como campeón mundial de peso supermedio contra el británico John Ryder. La pelea fue pactada para el próximo sábado 6 de mayo como parte de un gesto del púgil mexicano para “estar con mi gente y brindarle la oportunidad de verme pelear”.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder se verán las caras en Jalisco. (Foto: Getty Images).

Los cuatro títulos que el ‘Canelo’ Álvarez pondrá en juego ante el ‘Gorila’ Ryder son de la categoría supermedio avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.