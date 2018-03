Como parte de los preparativos de cara a su pelea contra Gennady Golovkin el próximo 5 de mayo, Saúl Álvarez se sometió a varias pruebas antidoping de forma voluntaria. Sin imaginar que uno de sus resultados saldría positivo.

Y es que 'Canelo' Álvarez dio positivo por clembuterol al encontrarse niveles bajos de este medicamento, el cual es un anabólico que se utiliza para aumentar la masa muscular. Así lo informó la promotora Golden Boy Promotions.

"Como parte de las pruebas a las que 'Canelo' Álvarez insistió previas a la pelea del 5 de mayo, uno de los resultados dio positivo por niveles de Clembuterol, en línea con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años", explicó Golden Boy Promotions

La empresa que maneja el encuentro entre 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin también notificó del hecho al promotor del kazajo, Tom Loeffler, y la Comisión Atlética del estado de Nevada.

Tras enterarse del resultado positivo, 'Canelo' Álvarez se mostró sorprendido y aseguró que tomará medidas para limpiar su nombre. "Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me enfada porque nunca me había ocurrido. Me someteré a todos los controles que sean necesarios para aclarar esta situación tan embarazosa y confío en que la verdad al final prevalecerá", dijo.

Según ESPN, el director del laboratorio SMRTL ( Sports Medicine Research and Testing Laboratory), acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, mencionó que "los niveles arrojados están en el rango consistentes a lo que espera de carne contaminada".



Cabe señalar que la empresa que promociona la pelea añadió que 'Canelo' Álvarez se ha sometido a docenas de análisis en sus últimas 12 peleas y todos resultaron negativos. Hasta el momento la revancha entre 'GGG' y el mexicano sigue en pie para este 5 de mayo en el T-Mobile de Las Vegas.