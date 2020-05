Stan Wawrinka es uno de los referentes del tenis a nivel mundial y, recientemente, ha vuelto a departir sobre la situación actual de este deporte. “Es muy positivo que ya se esté hablando de la posibilidad de jugar algunos torneos con un poco de público. Por muchas restricciones que existan, siempre será mejor contar con gente en las gradas que competir a puertas cerradas", declaró el suizo al medio RTS.

El número 17 del mundo también comentó sobre los dos Grand Slam que quedan por jugar: el de Estados Unidos y el de Francia. “Tengo muchas dudas respecto a si podremos ir a Nueva York para el US Open. Sin embargo, tengo muchas esperanzas en que se pueda disputar el Roland Garros", señaló.

La razón de estas declaraciones es que Nueva York ha sido el estado que más ha sufrido en esta pandemia del coronavirus, ya que hasta el momento ha registrado a más de 360 mil personas contagiadas. De este número, más de 98 mil han muerto a causa de la covid-19. Francia, que también ha sido afectada por este mal, ya se está recuperando, aunque todavía no se sabe si los eventos deportivos podrán celebrarse con espectadores.

Por otro parte, Stan también habló sobre su actual estado físico. “Estoy fuera de forma ahora mismo", afirmó. "He recibido solicitudes para jugar torneos de exhibición, tanto en Suiza como en el evento organizado por Novak en Serbia. Las rechacé todas porque no quiero asumir riesgos de lesión hasta que no me encuentre perfectamente. Voy a trabajar con intensidad a partir del primero de junio. Hasta ahora solo he pisado la cancha un par de veces sin grandes aspiraciones”.

Por último, el helvético dejó una recomendación para que todos los tenistas puedan llegar en óptimas condiciones al Grand Slam parisino, que, en caso de jugarse, se realizaría entre el 20 de setiembre y el 4 de octubre. “Lo mejor sería que se organizaran algunos torneos oficiales, que den puntos, para poder llegar en buen estado al Roland Garros. No importa si se tienen que disputar a puertas cerradas”, concluyó.