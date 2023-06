Teófimo López vs. Josh Taylor EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras este sábado 10 de junio desde el The Theater at MSG de Las Vegas, uno de los escenarios más importantes para el boxeo, en un combate de pronóstico reservado y que promete ser de los mejores del año en lo que respecta a la categoría superligero. Taylor, británico, ostenta 4 títulos y todos estarán en juego ante el boxeador de origen hondureño, que sufrió su única derrota contra George Kambosos Jr. La transmisión de este evento va por ESPN+ y Star+ desde las 8:00 p.m. (Centroamérica) que empiezan las estelares.

VIDEO RECOMENDADO

Teófimo López vs. Josh Taylor en vivo en una pelea de boxeo | Video: Boxlive