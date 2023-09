The Rock y John Cena tienen una rica historia en la WWE y cuentan con carreras similares, pues ambos fueron los favoritos de miles en la lucha libre y luego dieron el gran salto a la actuación en Hollywood. in embargo, no hay que olvidar que también fueron grandes rivales que los llevaron a protagonizar dos WrestleMania seguidos.

La huelga de actores en Estados Unidos parece haber caído como anillo al dedo al territorio de Vince McMahon, pues la compañía de wrestling se aseguró por varias fechas a John Cena, mandándolo a SmackDown. Él no ha sido el único que ha aprovechado el descanso de películas para regresar a la que fue su primer hogar en sus carreras, sino que The Rock parece haberle seguido los pasos.

The Rock y John Cena se encontraron en SmackDown (Foto: WWE)

THE ROCK VUELVE A LA WWE

El pasado viernes 15 de septiembre, en horas de la mañana, “The Pat McAfee Show” inició su acostumbrado programa en vivo desde Colorado, rodeado de cientos de fanáticos de la lucha libre. Aquella edición sería, probablemente, una de las más especiales del espacio luchístico que se emite por internet, ya que el invitado sería Dwayne Johnson, más conocido por los latinos como “La Roca”.

La larga entrevista que le hicieron al actor y luchador profesional dejó muchas frases impactantes, pero la que más despertó el interés de los fanáticos fue cuando habló acerca de WrestleMania 39 y que ya estaba todo acordado para volver a los encordados y tener una pelea con el actual campeón universal de la WWE, Roman Reigns, quien además es su primo de sangre.

Finalmente, aquella lucha no se concretó y como evento central vimos la defensa exitosa del “Jefe Tribal” ante un Cody Rhodes que, quizá hubiera merecido un poco más de suerte. Sin embargo, ahora que esa información ha sido revelada por el propio actor, se cree que quizá pueda solidificarse para el próximo WrestleMania, que se celebrará en abril de 2024.

Como se sabe, en la lucha libre, principalmente en la WWE, cuando se habla detalladamente de algo interno o algún secreto entre vestidores, es porque algo va a suceder, así que sería lógico que esas declaraciones de “The Rock” traigan cola en un futuro y que permitan que, finalmente, ambos primos choquen entre sí, en lo que sería un evento observado por millones en todo el mundo.

Luego de la entrevista con Pat McAfee comenzaron a circular algunas informaciones en medios especializados, indicando que The Rock haría una aparición especial en el SmackDown que se realizaría ese mismo día y en la ciudad de Colorado, justo donde estaba, misteriosamente. Lo repetimos, las cosas en la WWE pasan por algo...

Aquella noche, en SmackDown, Pat McAfee tuvo una aparición especial y fue interrumpido por el ex campeón de los Estados Unidos, Austin Theory. En medio del intercambio de ataques verbales, sonó el clásico: “If you smell what The Rock is cooking”. Y fue así que Dwayne Johnson hizo su aparición sorpresa ante un coliseo que quería venirse abajo de la emoción.

El múltiple campeón de la WWE llegó a encarar a Theory y toda su trifulca terminó con The Rock haciéndole sus clásicos movimientos de lucha libre a su oponente en ese momento. El público explotó de algarabía, pero aún no sería todo de él en esa noche.

THE ROCK Y JOHN CENA SE ENCUENTRAN EN SMACK DOWN DETRÁS DE CÁMARAS

Luego del emocionante spot que vimos sobre el ring con el regreso de Dwayne Johnson, el luchador tuvo una conversación con Pat McAfee en una zona muy cercana a los vestidores, la cual fue mostrada por las cámaras de televisión. Todo era sonrisas entre los dos hasta que el entrevistador se alejó y le dijo a su amigo que había alguien atrás de él que quería hablarle.

Al voltear, The Rock se da cuenta de que la persona que estaba esperándolo detrás de él, era nada menos que John Cena. Como lo mencionamos al inicio de la nota, ambos fueron dos grandes rivales con un feudo de tres años de construcción, así que lo normal sería que los dos aún tengan cierta incomodidad en el kayfabe.

Pese a ello, a John Cena se le vio con una sonrisa en el rostro y The Rock se percató y se lo hizo saber, provocando que los dos se rían sin problema alguno y que se den la mano y un abrazo muy significativo entre ambos. Todo ello ocurrió luego de que el 16 veces campeón de la WWE le dijera al aclamado actor de Hollywood: “Bienvenido a casa”.

¿PODRÍAN VOLVER A ENFRENTARSE?

Por más que en SmackDown se vieron muy felices de reencontrarse, en la WWE todo puede pasar y todo sucede por algo. Esa conversación y abrazo entre las dos superestrellas de la lucha libre quiere decir algo y lo más probable es que tengan una historia juntos nuevamente en un futuro, si es que Dwayne Johnson acepta aparecer en algunas fechas, así como lo hizo Cena.

De darse el caso, los dos podrían formar equipo para enfrentar a los enemigos que se les pongan al frente, pero lo que más se cree posible, de acuerdo a la opinión de los fans, es que los dos puedan revivir aquella rivalidad de hace años y volver a tener un feudo. ¿Volveremos a verlos enfrentados en un ring?