Tiene tatuado los laureles deportivos en el antebrazo y dejó un espacio para inmortalizar la medalla olímpica que proyecta ganar en Tokio 2020. Su amado Karate debutará en el mayor evento multidisciplinario y Alexandra Grande quiere estar presente para seguir engrosando su historia.

Mentalizada en convertirse en la primera karateca peruana en participar en unos Juegos Olímpicos, Alexandra Grande continúa con sus entrenamientos en la VIDENA, sede administrada por el Legado, a la espera de volver a abrazar el rigor internacional.

Luego de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, ‘Ale’ tiene programada una gira internacional con la consigna de sumar la mayor cantidad de puntos para pelear por ser la ‘Mejor de América’, un título que la colocaría en Tokio 2020.

“Entrenar en la VIDENA te lleva a recordar todo lo vivido en los Juegos Panamericanos. Eso me llena, mientras me preparo para las competencias oficiales. Casi todo está listo para ir a la Premier League de Moscú, en diciembre. Además, estaré en la Premier League de Marruecos en abril del 2021, la cual también me servirá para ubicarme como la mejor América. Si nada raro pasa, lo lograré”, afirma.

“Compito contra una brasileña por ser la mejor deportista continental. En abril haré un cálculo, pero recién en junio sabré si cumplí el objetivo, una vez que la World Karate Federation (WKF) haga oficial los resultados. Ahora toca sumar en los próximos torneos. Se trata de un reto grande y estoy concentrada en eso”, agrega.

OTRA OPCIÓN

Estar ubicada en el puesto nueve de la WKF y lejos de los cuatro primeros casilleros con clasificación directa a Tokio 2020, hace que Alexandra Grande analice la posibilidad de recorrer un segundo camino para asegurar el boleto.

‘Ale’ mira con optimismo su participación en el Preolímpico de París, pospuesto para el próximo año. El certamen repartirá plazas a las distintas categorías de Karate que serán olímpicas, entre ellas destaca la modalidad de nuestra compatriota: kumite femenino -61 kilos.

“Ahorita estoy trabajando la parte del fortalecimiento, para recuperar el peso de las cargas. Estuve por Europa y luego me tocó estar en casa. El año pasado me colocaron plaquetas y hace unas semanas me volví a infiltrar para seguir dándole duro a los entrenamientos”, cuenta la bicampeona panamericana.

PENSANDO EN EL FUTURO

A sus 30 años, Alexandra Grande siente que su carrera llegó a una madurez importante, capaz de hacerla reflexionar en liderar ambiciosos proyectos en favor del deporte nacional. Volcar la experiencia ganada como atleta al campo de la gerencia es su sueño a corto plazo.

“Mi cabeza está enfocada hasta los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Luego, estudiaré algo ligado al deporte, con la intención de estar metida en proyectos. Es una decisión tomada”, asevera.

“Desde que gané la medalla de oro, la gente me conoce un poco más. Recibo muchos mensajes en las redes. También sigo con mi academia; sin embargo, el tema de la cuarentena nos afectó a todos. Ahora dicto clases de manera virtual a casi 50 personas. Yo vengo de abajo. A veces me dicen ‘pituca’, pero pertenezco a una familia muy humilde y unida”, concluye.

Por otro lado, es preciso destacar que muchos atletas nacionales siguen entrenando sin problemas en las sedes administradas por el Legado, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

